Damian Lillard devient honnête à propos de l’échec de l’agence gratuite de Blazers

Alors que de nombreuses équipes de la NBA faisaient le plein de talents et remaniaient leurs listes au cours de la semaine dernière, les Portland Trail Blazers sont restés à peu près intacts par rapport à ce qu’ils étaient il y a un an.

En plus d’avoir conclu un accord de 90 millions de dollars sur cinq ans avec Norman Powell, le front office de Neil Olshey a été étonnamment silencieux. Et tandis que Powell est un bon joueur, avec une moyenne de 17,0 points, 3,3 rebonds, 1,9 passes décisives et 1,3 interceptions par match à Portland après son arrivée dans le commerce de Gary Trent Jr. avec les Raptors de Toronto, il n’est pas vraiment une star.

En fait, on peut faire valoir que jusqu’à présent, l’intersaison des Blazers est bien plus définie par ceux qu’ils ont perdus que par ceux qu’ils ont ajoutés.

Lillard a lancé un ultimatum aux Blazers plus tôt cette année, et jusqu’à présent, l’organisation n’a encore rien fait de substantiel à ce sujet.

Cette semaine, Lillard a fait part de ses réflexions honnêtes sur l’agence libre peu impressionnante de son équipe jusqu’à présent.

“Quand vous entrez dans une agence libre et des choses comme ça, vous ne savez jamais ce qui se passe”, a déclaré Lillard, selon l’initié de la NBA Chris Sheridan. « On ne sait jamais où les gars vont finir et pourquoi ils vont là-bas. Vous essayez juste d’avoir des conversations et de convaincre les gars de faire partie de notre équipe.

«Et évidemment, cette remise des prix, nous n’avons pas pu aller là-bas et juste obtenir certains des gars que nous aurions aimé, et vous descendez la liste et vous passez en revue les gars qui sont là-bas que vous aimez qui ne vous êtes pas engagé dans une équipe ou ne faisait pas partie de vos plans en agence libre et vous obtenez ceux qui veulent faire partie de ce que vous faites. Et je pense que c’est ce que nous avons fait.

Ce n’est pas difficile à lire entre les lignes. Les Blazers n’ont obtenu aucune aide légitime de Lillard.

Il y a actuellement 4 équipes qui appellent Portland pour éventuellement acquérir Lillard. Si les Blazers continuent de se débattre sans but dans leur quête de talent autour de leur joueur vedette, alors ils devront lentement se rendre compte qu’il va vouloir sortir. Et s’il commence à exiger de manière plus publique, cela détruira tout pouvoir de négociation dont ils disposent actuellement. Dans ce scénario, c’est bien mieux de l’échanger maintenant que plus tard.

Cela s’annonce comme un des prochains mois cruciaux pour les Blazers. Ce qui se passe ici aura un impact sur la franchise pendant de nombreuses années à venir.

