Damian Lillard, en chute libre : Victoire des Blazers malgré la prestation embarrassante de leur star

Nouveau triomphe pour Portland Trail Blazers en NBA. La franchise Oregon a réussi à battre Indiana Pacers (106-110) pour atteindre une fiche de 4-5 dans la Conférence Ouest, malgré la piètre forme de leur vedette principale, Damian Lillard.

Le meneur des Blazers est toujours incapable de retrouver son haut niveau cette saison. Cette fois, il vient d’ajouter quatre points contre les Pacers, tirant 15,4% sur le terrain (2-13 TC) et 0% sur 3 points (0-6 T3). CJ McCollum a été chargé de retirer l’équipe de Portland (27 points et six passes décisives).

Damian Lillard tire 21% sur trois cette saison. pic.twitter.com/xr8fOid7js – Hoop Central (@TheHoopCentral) 6 novembre 2021