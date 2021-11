Damian Lillard explose contre un nouvel arbitrage

Damian Lillard a marqué 27 points lors d’une défaite contre les Clippers mardi soir, et il a lancé un seul lancer franc. Il fait en moyenne 3,2 tentatives de la ligne du personnel par match cette saison, quatre de moins par soir que les 7,2 qu’il a lancé la saison dernière.. Il a fait partie d’une chute globale dans son jeu offensif.

Apres le jeu, Il s’est précipité de frustration face à la façon dont le jeu est sifflé. « Je sens que la façon dont le jeu est arbitré est inacceptable. Je ne veux pas aller trop loin pour qu’ils en fassent toute une histoire, mais les explications, la merde qui leur manque, je veux dire, allez. J’ai senti qu’en entrant, le changement de règle ne m’affecterait pas, car je ne fais pas le truc des arbitres, Je ne fais pas les tours de passe-passe, et c’est juste inacceptable. Ensuite, les explications et les commentaires en retour quand vous leur dites que c’est comme… Je n’ai même rien d’autre à dire à ce sujet », a déclaré Lillard, qui devra payer une amende à la ligue pour cela.

Je l’ai mentionné lorsque j’ai écrit à propos de Dame la semaine dernière: les faibles taux de fautes de tir tirées en carrière et les FTA ont grandement réduit son efficacité de score, et permettre plus de contact au rack pourrait aider à expliquer son pire FG% de zone restreinte dans six ans : https://t.co/LhgdfzYii9 https://t.co/Y8zs21LOWf – Dan Devine (@YourManDevine) 10 novembre 2021

Cette saison, la NBA a ordonné aux arbitres de cesser d’appeler des fautes sur des mouvements non liés au basket-ball., comme des joueurs qui sautent de manière anormale vers les défenseurs pour commettre une faute, ou qui tendent les jambes pour entrer en contact avec un défenseur qui est en position légale. Cependant, certains joueurs ont le sentiment qu’en faisant cela les arbitres permettent un nouveau niveau de contact par les défenseurs. Ce ne sont pas seulement les mouvements non liés au basket-ball qui ne sont pas sifflés, mais aussi les fautes réelles. James Harden a été le plus critique du nouveau style d’arbitrage, et lorsqu’il a été appelé pour une faute lundi soir, il a suscité des acclamations sarcastiques de sa part et de celle de ses coéquipiers.

L’effondrement des tirs de Lillard en début de saison va au-delà de l’arbitrage. Il tire 25,5% sur 3 points cette saison et a particulièrement du mal avec les 3 points de sept mètres pour lesquels Lillard était connu dans le passé. Damian atteint le bord un peu plus que la saison dernière, mais ne termine que 52,8% de ses tirs dans la zone, contre 63,1% il y a une saison. Tout cela a conduit la ligue à spéculer avec luila possibilité que la blessure abdominale qui a arrêté Lillard aux Jeux olympiques ne soit pas complètement guérie.

Malgré cela, Portland a toujours une attaque dans le top 10 de la NBA cette saison, mais cela a commencé à 5-6. Aussi il y a un nuage planant au-dessus de la franchise de l’enquête du directeur général Neil Olshey et de l’environnement de travail qu’il a créé à Portland.