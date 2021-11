Damian Lillard manque à Charlotte : 2 sur 14 en triple

La combinaison du meneur LaMelo Ball et de l’attaquant Kelly Oubre Jr. a été la clé qui a permis aux Charlotte Hornets de battre facilement les Portland Trail Blazers 113-125.

Ball avait 27 points, neuf rebonds et sept passes décisives. et Oubre Jr. a enflammé les Hornets en marquant 13 de ses 26 buts au quatrième quart décisif dans la victoire contre Portland, une équipe qui a commencé la saison chargée d’incohérence.

L’attaquant Miles Bridges a ajouté 19 points et neuf passes décisives, la plus grande partie de sa carrière, et l’attaquant de puissance PJ Washington, qui est sorti de la réserve, a atteint 17 points en tant que sixième joueur de l’équipe de Charlotte.

Il a également fait de gros jeux dans la dernière ligne droite pour aider Charlotte à s’améliorer à 5-2 au total.

Les Hornets menaient 89-88 au début du quatrième quart lorsque Oubre Jr. a pris le relais.

Il a fourni 10 points rapides, dont deux triples et un dunk sur un rebond offensif. Il a également aidé les Hornets à intensifier leur effort défensif avec un vol près du sommet de la clé lorsque Charlotte a maintenu les Blazers à 25 points au quatrième quart.

Oubre Jr. en avait encore 3 avec 2 minutes et demie restantes pour réprimer un rassemblement des Blazers et prendre la tête à deux chiffres. Washington a scellé la victoire avec un saut en retour en pénétration avant que la possession du ballon ne soit achevée après avoir réussi un contre le jeu précédent.

De plus, les Hornets ont récolté 36 passes décisives pour compléter l’offensive gagnante.

Le gardien CJ McCollum a marqué 25 points pour Portland et le centre bosniaque Jusuf Nurkic a terminé avec un double-double de 13 points et 14 rebonds. Les Blazers avaient remporté deux matchs de suite.

Charlotte a terminé avec 20 tentatives 3 sur 42 après être entrée dans le jeu en tant que deuxième meilleure équipe de la ligue dans cette facette du jeu avec un taux de précision de 40%.

Ball est sorti d’une mini crise en marquant 10 des 20 tirs sur le terrain, dont quatre à 3 points. Ball sortait d’une séquence difficile de deux matchs au cours de laquelle il a frappé 1 sur 10 à partir de 3 points et a été limité à six points lors d’une défaite vendredi soir contre le Miami Heat.

Le meneur Damian Lillard, qui a récolté 25 points, un sommet de la saison, lors d’une victoire contre les Clippers de Los Angeles vendredi soir, a réalisé un double-double de 14 points et 12 passes décisives pour Portland. je note 5 des 20 tirs du terrain, dont 2 des 14 des triples. Lillard ne tire que 37% sur le terrain et 26% sur 3s.