Damian Lillard ne quitte pas encore les Portland Trail Blazers

Sans aucun doute, le joueur qui a été le plus impliqué dans Rumeurs NBA au cours des derniers mois, c’est Damien Lillard. Ses déclarations (de temps en temps) laissant entendre que Portland Trail Blazers n’a pas d’équipe compétitive pour se battre pour la NBA et le manque de mouvements des Oregonians dans le Marché de la NBA Ils en ont fait beaucoup attendre que le joueur décide de demander le transfert. Cependant, cela ne s’est pas produit et, à ce jour, il est normal qu’il continue dans les Blazers pendant au moins quelques mois de plus.

La dernière rumeur, évoquée par Zach Lowe sur ESPN, parlait de l’intérêt des 76ers de Philadelphie pour le joueur et de l’utilisation de Ben Simmons comme monnaie d’échange. Ainsi, toujours selon Lowe, les Sixers ne forceraient pas Simmons à sortir pour le moment car leur objectif ultime est Damian Lillard :

Diverses équipes, dont les Warriors, les Spurs et les Minnesota Timberwolves, ont discuté de Ben Simmons avec divers degrés d’intérêt, ont déclaré les sources, mais l’une des raisons pour lesquelles les pourparlers ne sont pas allés très loin est que les Sixers verront probablement Simmons comme son moyen de Lillard.

Un jour comme aujourd’hui mais en 2020, Damian Lillard a mis l’équipe sur son épaule. 34 Pts / 5 Ast / 5 Reb / 1 Tap. 42,9% TC (9/21).

46,2% 3P (6/13).

100% TL (10/10). +19 +/- pic.twitter.com/N9p8WqV5J8 – Faits saillants de la NBA (@HighlightsNBArg) 18 août 2021

Impossible pour le moment

Cependant, il semble qu’à l’heure actuelle cette opération semble impossible, même si nous devrons voir à l’avenir:

Ils ont un avantage de temps temporaire dont personne ne parle. Il y a de fortes chances que la guerre commerciale de Lillard, si elle devait se produire, se résumerait aux Sixers et aux New York Knicks. (Et pour être clair : Lillard n’est pas disponible et n’a pas demandé d’échange.)

On verra donc ce qui se passe dans le futur, surtout si les Blazers commencent mal la saison. La vérité est que Lillard a encore trois ans garantis avec Portland (39 kilos cette année, 42 dans le 22/23 et 45 dans le 23/24), donc la seule possibilité de transfert se produirait parce que le joueur l’aurait demandé. Nous verrons. Pour l’instant, la saison commencera avec les Blazers. Cela ne fait aucun doute aujourd’hui.