Damian Lillard peut manquer le reste de la saison et ce n’est pas grave

Il n’y a pas si longtemps, les Trail Blazers de Portland ont fait une apparition en finale de la Conférence Ouest. Mais maintenant, l’équipe est en mauvaise posture.

Bien qu’ils n’aient été qu’à un tour de la finale de la NBA en 2019, les Trail Blazers pourraient être confrontés à une reconstruction plus tôt que prévu. En fait, à bien des égards, ce processus a déjà commencé. Pendant l’intersaison, Portland et l’entraîneur-chef de longue date Terry Stotts ont mutuellement convenu de se séparer.

Depuis? Le mandat de Portland avec leur nouvel entraîneur, Chauncey Billups, a commencé par une conférence de presse d’introduction bâclée lorsque des journalistes ont posé des questions sur un incident au cours duquel une femme a prétendu avoir été violée par Billups et l’un de ses anciens coéquipiers en 1997.

Quelques mois plus tard, les Trail Blazers ont licencié le cadre de longue date Neil Olshey après une enquête indépendante sur la culture d’entreprise de la franchise. Ensuite, l’équipe a annoncé que le gardien CJ McCollum manquerait une durée indéterminée pendant qu’il se remettait d’un poumon effondré.

Pendant ce temps, la superstar de Portland Damian Lillard a été aux prises avec une tendinopathie abdominale et cela a eu un impact sur son jeu tout au long de la saison. Comme l’a noté Sean Highkin, cela pourrait en fait signifier la fin de la campagne pour le six fois All-Star (via le rapport Bleacher):

« Ne soyez pas surpris si Damian Lillard a joué son dernier match de la saison NBA 2021-22… Une attention particulière a été accordée au fait que Lillard ait pris un temps de repos important pour guérir, mettant ainsi fin aux espoirs des Blazers lors des séries éliminatoires.

En fin de compte, bien que cela puisse sembler mauvais pour leurs plans à court terme, c’est en fait une bonne nouvelle pour l’avenir à long terme de la franchise.

Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ? Permettez-moi d’expliquer.

Les problèmes ont commencé bien avant cette saison



Steve Dykes-USA AUJOURD’HUI Sports

Malheureusement, les problèmes des Trail Blazers ont commencé bien avant les blessures et les changements de personnel. À la racine du problème se trouve la défense, qui est en grande partie causée par l’association de Lillard et McCollum.

En incluant les séries éliminatoires, les Blazers ont accordé 116,3 points pour 100 depuis 2019-2020. C’est aussi la pire note de la ligue au cours des trois dernières saisons. Pour le contexte : aucune autre équipe n’a même accordé 115,0 points pour 100 au cours de cette période.

Tant que la zone arrière de Portland est dirigée par Lillard et McCollum, comme l’a dit l’emblématique Hermione Granger à Fred et George Weasley, ça ne va pas WOoOooOoooOrK.

Depuis que Lillard a été repêché par l’organisation en 2012, la possession défensive moyenne de Portland ne dure que 14,72 secondes. C’est la vitesse la plus rapide autorisée par une équipe de la ligue au cours de cette période. Les adversaires adorent sortir et courir contre les Blazers et c’est efficace.

La vitesse adverse rend particulièrement difficile pour la défense de Portland de faire des jeux et des arrêts. Portland a réalisé en moyenne le moins de vols de la ligue depuis 2012 – c’est la seule équipe qui a réalisé en moyenne moins de 7,0 vols pour 100 possessions.

Le pourcentage de vol de Lillard s’est classé en dessous de la moyenne au cours de chaque saison de sa carrière, selon Cleaning the Glass, et il s’est en fait classé dans le tiers inférieur des joueurs à son poste, sauf une fois. McCollum, comme Lillard, est également un gardien sous-dimensionné et cela met sa défense en zone arrière dans un embouteillage.

Nous savons tous que Lillard est l’un des joueurs offensifs les plus incroyables de la NBA et McCollum est également phénoménal. Mais aussi réussie que l’offensive de Portland ait semblé avec Lillard et McCollum, nous savons également que les limitations défensives sont légitimes.

Si les deux étaient en bonne santé, leur attaque leur gagnerait probablement un autre voyage en séries éliminatoires – ils ont actuellement la plus longue séquence de séries éliminatoires de la NBA. Mais s’ils manquaient les séries éliminatoires, l’optique aurait enfin l’air bien pour briser le duo.

Les deux joueurs ont clairement indiqué qu’ils étaient fidèles à la franchise, ce qui rend difficile leur échange. Mais pour une petite équipe de marché, il n’y a aucune raison d’échanger quelqu’un d’aussi talentueux que Lillard à moins qu’il n’exige un échange, et il aurait souhaité une prolongation de contrat. Cela signifie que McCollum est probablement l’intrus.

Plus de temps de jeu pour Anfernee Simons et d’autres jeunes joueurs



Troy Wayrynen-USA AUJOURD’HUI Sports

Tant que Lillard et McCollum sont sur la touche, le reste de la liste de Portland peut obtenir les représentants nécessaires qui aideront leur courbe de développement.

Depuis son entrée dans la formation de départ au début de l’année civile, Anfernee Simons a explosé sur la scène pour les Blazers.

Le gardien a pu montrer son potentiel de marqueur explosif lors de ses récentes victoires, marquant 43 points contre les Hawks le 3 janvier et 31 points le 9 janvier contre les Kings. Simons a également montré son talent de meneur de jeu, enregistrant un sommet en carrière de 11 passes décisives lors d’une victoire contre les Nets le 10 janvier.

Simons n’a encore que 22 ans. C’est sa quatrième année dans la ligue, mais il a deux ans de moins que la recrue des Indiana Pacers Chris Duarte.

Sa productivité est l’un des points forts de la saison pour Portland et cela montre qu’ils peuvent potentiellement échanger McCollum sans trop perdre du côté offensif du terrain. Il est efficace avec le pick and roll et il peut lancer le catch et le dribble. Parfois, sa ruse le fait ressembler à un futur All-Star.

Cependant, il y a quelques inquiétudes. Des mesures avancées le classent comme l’un des pires défenseurs de la ligue. Après ajustement pour le temps de jeu, son plus-moins défensif estimé le placerait comme le joueur le plus négatif de la NBA de ce côté du terrain.

Le jumeler avec Lillard entraînerait-il les mêmes préoccupations que Portland a eu au cours des dernières années avec McCollum? Simons va avoir la chance de nous montrer. Pendant ce temps, d’autres joueurs des Blazers (lire : Nassir Little) auront des opportunités similaires.

À la fin de la saison, ils auront soit eu le temps de montrer qu’ils sont de bonnes pièces fondamentales pour Portland – soit l’augmentation des représentants aura contribué à augmenter leur valeur commerciale pour une pièce plus grande.

Construire à travers le repêchage est la façon dont les petites équipes de marché gagnent



(Photo de Sarah Stier/.)

Si les Blazers veulent améliorer cette liste, l’une des façons dont ils peuvent accomplir autant est d’utiliser leur capital de repêchage.

Cependant, les équipes n’obtiennent pas de bons choix au repêchage en participant aux séries éliminatoires chaque année, et c’est exactement ce que Portland a accompli chaque saison depuis 2014. S’ils ont un choix au repêchage élevé, cela les aiderait à réorganiser leur alignement d’une manière très nécessaire.

Au sommet du repêchage, ils pourraient cibler un grand homme dynamique comme Jabari Smith, Chet Holmgren ou Paolo Banchero. Sinon, vers le haut du repêchage, ils pourraient être intéressés par des espoirs de haut niveau comme Bennedict Mathurin de l’Arizona ou Johnny Davis du Wisconsin comme autres remplaçants potentiels de CJ McCollum.

Cependant, en fin de compte, aucun de ces joueurs ne correspond à la même chronologie que Lillard, 31 ans. Ainsi, bien que quelqu’un comme Little, Robert Covington ou Jusuf Nurkic ne soit pas nécessairement suffisant pour décrocher la star que Portland veut aux côtés de Lillard, peut-être qu’un top 3 du repêchage de la NBA pourrait faire l’affaire.

Peut-être qu’un tel accord pourrait ressembler à l’échange de 2014 qui a envoyé Kevin Love aux Cavaliers en échange des droits de repêchage du premier choix global Andrew Wiggins aux côtés d’un autre ancien premier choix à Anthony Bennett.

Plus le choix de repêchage de Portland est élevé lorsque la loterie arrive, plus il est probable qu’ils pourraient l’utiliser pour trouver une star apte à jouer aux côtés de Lillard. Cela devrait être l’objectif ultime de celui qui prend en charge le front office des Blazers.