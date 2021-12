Damian Lillard revient en forme : affichage des scores à Portland

Qui sait si une récupération soutenue ou une pilule pour dormir profondément pendant un certain temps. Les Blazers sont un gâchis d’ennuis, ayant sept défaites consécutives, mais prenant une pause. Au moins pendant quelques heures. L’équipe a riposté à domicile avec une victoire contre Charlotte frelons Cela en dit long sur leur faim et peu sur la saison qu’ils signaient jusqu’à présent.

125-116 devant un groupe absolument aveuglé en défense. L’équipe de Caroline du Nord a accordé 81 points aux locaux en première mi-temps. Ensuite, gardez vos distances.

Pour les Blazers, c’est une petite pause pour respirer. Ils ont été en feu toute la saison, avec un nouveau coach qui ne se connecte pas avec les joueurs, le limogeage d’un président qui désormais se coupe de la structure et un nouveau qui doit faire face à la fin d’un projet de longue date, un propriétaire qui veut vendre et un syndicat Lillard-McCollum qui semble aussi définitif.

Damian Lillard est entré dans le jeu avec les pires numéros de tir de sa carrière. Il en sort avec sa meilleure note de la saison, 43 points, et cette carte : 13/14 en tirs d’un, 6/8 en tirs de deux et 6/11 en triples. Il a ajouté 8 passes décisives et 4 rebonds au score. Ce qui est amusant, c’est que ce n’est pas lui qui a subi l’arrêt final des Hornets, qui ont perdu 29 points à deux moments différents et sont passés à -6 à la dernière minute et demie. Il s’agit de Ben McLemore, l’un de ceux qui tente de rattraper le coup dur de CJ McCollum, qui, avec un triplé, l’a condamné à rentrer chez lui avec une autre performance de haut niveau : dans son cas c’était 28 points avec 8 triplés. Les Hornets, avec un bon LaMelo Ball (11/17 tirs, 27 points), continueront à Phoenix une tournée dans laquelle pour le moment ils n’ont qu’une victoire sur trois possibles.