Damian Lillard sort de son silence sur ses rumeurs de transfert

Les rumeurs NBA se concentrent essentiellement sur deux personnages depuis des semaines : Ben Simmons et Damien Lillard. Les deux joueurs, qui auraient terminé la saison dans une situation critique avec leurs franchises respectives, Philadelphia 76ers et Portland Trail Blazers, accumulent un grand nombre de prétendants qui veulent réaliser quelle que soit leur signature via le transfert.

À propos du deuxième d’entre eux, Lillard, il a même été question de la possibilité de former un « Big Three » dans les Lakers de Los Angeles avec LeBron James et Anthony Davis. La star des Blazers, qui se concentre avec les États-Unis pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, a récemment rompu son silence sur la question.

Dans une déclaration adressée aux journalistes qui l’ont interrogé à Las Vegas, où Team USA se prépare pour les JO, Lillard a évoqué sa situation. Ses propos ne ferment pas la porte à un hypothétique transfert, mais ils impliquent aussi que l’environnement avec Portland n’est pas tendu.

“Je n’ai demandé aucun échange à l’équipe pour cet été. Cependant, quoi que j’aie à dire à ce sujet, je le communiquerai à Neil (Olshey, directeur général des Blazers), et j’en discuterai directement avec mon équipe. Beaucoup de choses sont dits et des mots sont mis dans ma bouche plusieurs fois que je n’ai pas dit. Si j’ai quelque chose à dire, je le ferai et je resterai ferme à ce sujet », a déclaré Damian Lillard.

La liste des candidats

Jusqu’à présent, parmi toutes les rumeurs qui ont été révélées, il y a jusqu’à neuf équipes intéressées pour reprendre Damian Lillard : New Orleans Pelicans, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, New York Knicks, Minnesota Timberwolves et Miami Heat.