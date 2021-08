Damian Lillard, sur la médaille d’or : “C’était un soulagement”

in

L’équipe masculine de basket-ball États Unis a remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Sans créer de surprise, Team USA a battu le équipe nationale de France en finale par un résultat de 87-82, et éliminant ainsi les fantômes du premier match, où les Américains sont tombés justement contre les Français.

Damien Lillard, l’un des hommes les plus en vue de l’équipe de Gregg Popovich en finale après avoir marqué 11 points tout au long du match, a parlé après la célébration de l’or des sentiments qu’il a ressentis tout au long du tournoi et de ce que cela signifie d’avoir atteint l’objectif lorsque les États-Unis ont été le plus douté.

“Je pense bien sûr que cette médaille d’or est plus une joie qu’un soulagement pour nous tous”, a déclaré Lillard. “Cependant, avoir gagné a aussi un certain soulagement. Un soulagement pour toutes les faibles attentes qui étaient envers cette équipe, pour les défaites lors des matchs de préparation et contre la France lors du premier match … C’était donc définitivement un soulagement” .

Dans un match qui n’a pas été loin d’aller en prolongation, la performance d’un Kevin Durant déchaîné s’est démarquée, et qui a régné en finale avec une performance de 29 points pour la star des Brooklyn Nets.

Une rénovation méritée

Le grand match de Durant lui-même a confirmé la grande décision des Nets eux-mêmes de renouveler leur joueur pour quatre saisons supplémentaires et de remporter un total de 198 millions de dollars. En d’autres termes, KD gagnera de son nouveau contrat environ 50 millions de dollars par saison.