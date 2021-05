Damian Lillard tient sa promesse faite au parieur en remportant 42 parties ⋆ .

La star des Portland Trail Blazers, Damian Lillard, avait un message pour un parieur qui lui a dit qu’il avait beaucoup d’argent sur les Blazers en remportant au moins 42 matchs cette saison.

Dites moins https://t.co/MK3dmgswqI – Damian Lillard (@Dame_Lillard) 19 avril 2021

Damian a accepté le défi le 19 avril, alors que les Trail Blazers avaient 32-24 ans. Pour atteindre la cible dont ce fan avait besoin, Dame et les Blazers devraient aller 10-6 pour terminer la saison. Ça ne semble pas fou… du moins pas pour Lillard. Cependant, après que les Blazers aient perdu quatre matchs de suite, la marque de 42 victoires semblait improbable.

Mais Lillard et les Blazers ont réussi à remporter des victoires dans 10 de leurs 12 derniers matchs, ce qui leur a permis de remporter exactement 42 victoires. Après avoir battu les Nuggets dimanche, Lillard avait un message pour l’homme qui affirmait que sa maison était en jeu.

Lol laisse-moi voir le billet bro https://t.co/MK3dmgswqI – Damian Lillard (@Dame_Lillard) 17 mai 2021

Le parieur montrerait qu’il a mis une bonne somme d’argent sur les Trail Blazers pour obtenir plus de 41,5 victoires.

Êtes-vous prêt à être voisins? 🏡💰🤝 #HennyOnDeck # Transparency4RipCity ♥ ️ https://t.co/S01i8dupPZ pic.twitter.com/ogEWz6AN6o – LordTreeSap (@LordTreeSap) 17 mai 2021

Depuis que les paris deviennent légaux dans de plus en plus d’États, nous avons vu un tas d’histoires comme celle-ci de la part de fans. Les paris légalisés ont ajouté une toute autre dimension à la façon dont les jeux sont couverts et à la façon dont les fans traitent les sports.

Des compliments à Damian Lillard pour avoir obtenu son argent à ce type. Désormais, il n’aura plus à vendre sa maison… avec un peu de chance.

