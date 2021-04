DAMN: La poursuite de Kendrick Lamar pour l’enseignement supérieur

Kendrick Lamar a toujours raconté des histoires à travers sa musique, créant un pont entre la parole et les récits visuels. Avec DAMN., Cependant, le rappeur a mis son public au défi de glaner la compréhension grâce à une écoute disciplinée.

Sorti le 14 avril 2017, DAMN. émergé d’un climat politique tendu dans lequel la tension mijotante a cédé la place à une libération cathartique et magistrale. Tout au long de l’album, Lamar insuffle le besoin de retenue, d’auto-réflexion et de préservation des idéaux qui permettent aux gens de se battre pour eux-mêmes pendant les périodes de crise.

Catégoriquement conscient

MINCE. n’a jamais été destiné à être ouvertement politique, mais plutôt à une continuation de la croissance de Lamar et de sa réponse au monde qui l’entoure. Il apporte ses compétences narratives pointues à l’album, en utilisant une méthode différente de narration dans laquelle l’auditeur est encouragé à s’engager avec les pistes à plusieurs reprises afin de découvrir l’équilibre et l’exécution derrière chaque couplet.

Un album très économique, DAMN. trouve Lamar équilibrant succinctement son jeu de mots roman, intégrant chaque verset avec une intention claire. Il n’y a pas non plus d’alimentation à la cuillère ici, car K-Dot fournit toujours habilement, catégoriquement «Hip-hop conscient» cela mérite une dissection minutieuse.

Quand Lamar a relâché Pimp un papillon en 2015, les thèmes de la brutalité policière, de l’inégalité raciale et de l’indignation politique étaient évidents; il a abordé les traumatismes au sein de la communauté noire, les troubles financiers et la violence armée à partir d’une approche poétique. Deux ans plus tard, Lamar a déballé ces questions avec la même maturité mais une portée plus profonde, entrelaçant les thèmes de la religion pour remettre en question son chemin de vie. Au lieu d’être un appel à l’action, DAMN. postule l’introspection et l’évaluation de ce que l’on peut prendre et utiliser du monde.

Faire avancer le récit

L’album s’ouvre avec une chorale sur “BLOOD.”, Avec Kendrick employant son flux narratif tranchant, racontant l’histoire d’une vieille femme aveugle qui lui tire dessus quand il tente de l’aider.

De là, DAMN. saute et se heurte à «l’ADN.», une piste en plein essor qui prend à partie les vues oppressives de l’Amérique sur les personnes de couleur tout en réaffirmant la fierté noire de Lamar. «C’est pourquoi je dis que le hip-hop a fait plus de tort aux jeunes afro-américains que le racisme ces dernières années», crache Geraldo Rivera sur un segment de Fox News, tandis que Lamar riposte: «Je connais meurtre, condamnation / brûleurs, boosters cambrioleurs, balleurs, morts, rédemption / érudits, pères morts avec des enfants et / j’aurais aimé être nourri par le pardon.

L’album continue avec Kendrick dansant et tissant sur des morceaux comme “ELEMENT.”, Un battle-rap impitoyable sur lequel il insiste sur le fait qu’il est prêt à “mourir pour cette merde” sur une boucle de piano fournie par James Blake. «Le dernier album, j’ai essayé de soulever les artistes noirs», rappe-t-il, faisant référence à To Pimp A Butterfly, ajoutant: «Mais c’est une différence entre les artistes noirs et les artistes farfelus.»

Sa confiance est une sirène pour les Noirs qui grandissent de manière disproportionnée par la brutalité policière et le racisme effronté. La brièveté du morceau est ponctuée du refrain «Si je dois gifler un putain de cul ni__a, je vais le rendre sexy», tandis que Lamar à un moment donné lève son flow du single de Juvenile 1998 «Ha», avant que le morceau ne ralentisse et passe à “FEEL ..”

Allusions bibliques

Beaucoup de pistes sur DAMN. faire allusion aux sept péchés capitaux. Bien que chaque chanson individuelle soit indépendante, elles se réunissent pour créer une collection inspirée des Écritures qui s’emboîte étroitement. Ce concept philosophique cède la place à “LOYALTY.”, L’un des rares morceaux prêts pour la radio de l’album, avec Rihanna. MINCE. est visiblement léger sur les caractéristiques des invités, mais l’apparence de Rihanna (avec un rare exemple de son rap) ajoute un pouvoir de star supplémentaire à l’album. Bien que «FIDÉLITÉ». fait référence aux relations amoureuses, Lamar est obsédé par les notions de loyauté et d’honnêteté tout au long de son travail.

«HUMBLE.», Le premier single de l’album, a atteint le n ° 1 du Billboard Hot 100 et sert à lier DAMN. ensemble. La piste remarquable voit Kendrick avec un pied dans le passé et l’autre dans le présent, rappelant à quoi ressemblait la vie avant d’être catapulté dans la célébrité. Le rythme lancinant de Mike WiLL Made-It était à l’origine réservé à Gucci Mane après sa sortie de prison, ce qui explique l’urgence de la production.

Revenons aux courants religieux de l’album, «FEAR». parle de souffrance et de parler à Dieu tout en se remémorant des expériences intensément traumatisantes. La piste se termine par un message vocal du cousin de Kendrick, qui cite le livre du Deutéronome et met en garde Lamar sur les tendances vengeresses de Dieu. Sur «DIEU», vous pouvez sentir une finalité imminente, alors que Kendrick lutte entre afficher ses réalisations tout en restant humble, se rappelant qu’il n’est qu’un humain faillible.

Tout comme DAMN. commence par un chœur de voix sur «BLOOD.», donc il se termine par «DUCKWORTH.», le morceau qui souligne le caractère cyclique de l’album. Une référence à son nom de famille légal, «DUCKWORTH». imagine une réalité alternative dans laquelle Kendrick n’a jamais existé en premier lieu, racontant comment Anthony «Top Dawg» Tiffith aurait pu tuer le père de Kendrick dans un vol bien avant que les deux ne se rencontrent et ne viennent travailler ensemble. C’est un rappel surprenant qu’une décision peut affecter toute la trajectoire d’une vie et la vie de ceux qui l’entourent.

Une «composition musicale distinguée»

Kendrick Lamar a choisi de vivre en tant qu’artiste axé sur l’auto-examen, liant les extrémités de sa vie dans son travail et DAMN. le montre à son apogée, apprenant de lui-même et grandissant en tant qu’homme noir naviguant dans le monde et poussant contre lui quand il en a besoin.

Même s’il a trollé le courant dominant du hip-hop, DAMN. était un succès critique et commercial. L’album a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard Hot 100, a été certifié triple platine et a remporté le Grammy du meilleur album de rap en 2018. DAMN. est également entré dans l’histoire en tant que premier album non classique et non jazz à recevoir un prix Pulitzer. Le comité a fait l’éloge de sa «composition musicale distinguée», qualifiant l’album de «collection de chansons virtuoses unifiée par son authenticité vernaculaire et son dynamisme rythmique qui offre des vignettes touchantes capturant la complexité de la vie afro-américaine moderne.»

Bien que Lamar ait toujours évité le cercle des potins hip-hop, il avait clairement prêté attention à la culture en général. MINCE. est à la fois une réaction à la perception que les médias grand public ont à la fois de Kendrick et du hip-hop, et une interrogation de soi.

