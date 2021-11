Damon Arnette des Raiders a blessé une femme dans un violent accident de voiture en 20

Des nouvelles plus troublantes pour les Raiders de Las Vegas … ancien choix de 1er tour Damon Arnette est maintenant accusé d’avoir blessé une femme dans un violent accident de voiture l’année dernière, mais le CB s’engage à lutter contre les allégations.

Tout est expliqué dans un nouveau procès, obtenu par TMZ Sports, dans lequel une femme raconte le 14 octobre 2020 … Arnette a percuté sa voiture avec son véhicule vers 7h29 à Las Vegas.

La femme dit dans les documents qu’Arnette – qui a été choisi par Vegas 7 après que les Raiders ont pris Henri Ruggs lors du repêchage de la NFL en avril 2020 – pensant qu’il avait raté son tour dans les installations des Raiders, il a donc dévié à environ 65 MPH afin de toujours faire le droit.

La femme dit que le côté conducteur de sa voiture a violemment heurté le côté de son conducteur … causant des dommages importants aux deux manèges.

Pire encore… la femme affirme qu’Arnette « a quitté illégalement les lieux de l’accident » par la suite et s’est dirigée vers le quartier général des Raiders à quelques mètres de là.

La femme dans les médecins dit qu’elle a subi plusieurs blessures dans l’accident – ​​y compris un traumatisme crânien, et souffre maintenant de douleurs aux épaules, au cou et au dos ainsi que de dépression et d’attaques de panique.

Elle dit avoir subi des dommages dépassant les 92 000 $.

Les dossiers de la police montrent qu’Arnette a en fait été cité pour l’accident … et dans un rapport d’incident que nous avons obtenu, les flics disent qu’il a admis avoir fait le virage à droite dangereux et s’être écrasé, mais a déclaré qu’il était resté assez longtemps pour aider la femme.

Dans les documents de la police, Arnette a déclaré qu’il n’était parti que « parce qu’il était en retard à une réunion au travail » … mais qu’un ami était resté sur les lieux pour fournir ses coordonnées aux autorités.

Les flics affirment que l’ami n’a pas fourni les informations d’Arnette – et a en fait essayé de prendre la chute pour le joueur de la NFL … mais les flics ont finalement pu aller au fond des choses après avoir localisé Arnette dans les installations des Raiders.

Damon Arnette va être un PROBLÈME 😈🌰 #BIA pic.twitter.com/cE1dGeDJ6v – Tabouret de bar OSU (@BarstoolOSU) 20 août 2020 @BarstoolOSU

Arnette – qui a joué avec parcimonie pour les Raiders cette saison malgré son choix au repêchage l’année dernière – a été cité pour échec à maintenir la voie de circulation ainsi que pour devoir d’arrêter un accident avec dommages matériels.

Du côté de Damon, son avocat Richard Schonfeld nous dit … « M. Arnette nie les allégations contenues dans la plainte et attend avec impatience de traiter ces allégations par le biais de la procédure judiciaire. »

Bien sûr, c’est le dernier d’une longue série de problèmes hors terrain pour les Raiders cette saison … qui ont eu des dernières semaines tumultueuses avec Jon Gruden‘s scandale des e-mails et Henry Ruggs accident de voiture tragique.