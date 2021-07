Damon Dash poursuit sa contre-attaque alors que la bataille de Roc-A-Fella s’intensifie

in

À la fin du mois dernier, Roc-A-Fella Records de Jay-Z a déposé une plainte ferme contre le co-fondateur Damon Dash pour avoir prétendument prévu de vendre une participation dans Reasonable Doubt en tant que jeton non fongible (NFT). Maintenant qu’une résolution à l’amiable ne s’est pas concrétisée, l’affaire aux enjeux élevés avance et Dash a riposté avec une contre-poursuite.

Damon Dash – qui, avec Jay-Z et Kareem Burke, a fondé Roc-A-Fella Records en 1995 – s’était arrangé pour vendre une participation dans le premier album studio de Jay-Z via une plate-forme d’enchères NFT, selon la plainte initiale. déposée par Roc-A-Fella. Ladite plate-forme d’enchères a mis la vente proposée sur glace au milieu de menaces de poursuites judiciaires, également en vertu du procès, et les plaignants ont souligné que “Dash ne possède même pas Reasonable Doubt ou ses droits d’auteur et, par conséquent, n’a pas le droit de vendre l’album ni aucun droit. à cela.

Au lieu de cela, selon l’action, Dash, 50 ans, possède un tiers de Roc-A-Fella (les autres tiers appartenant à Jay-Z et Burke) – et est donc incapable d’encaisser les droits de travaux spécifiques. Dash, pour sa part, a indiqué qu’il avait l’intention de vendre la participation de Roc-A-Fella – pas seulement l’intérêt dans Reasonable Doubt – mais un juge fédéral l’a néanmoins « empêché et enjoint » « de modifier de quelque manière que ce soit, vendre, céder, mettre en gage, grever, contracter à l’égard de, ou céder de quelque manière que ce soit tout intérêt de propriété dans » l’album de 1996.

Le fait que Jay-Z ait lancé une vente aux enchères NFT raisonnablement douteuse au cours de cette bataille juridique a semblé indiquer qu’un compromis était peu probable, et de nouveaux dépôts de calendrier montrent que c’est le cas.

“Les parties prévoient qu’elles auront besoin d’être découvertes sur toutes les questions pertinentes”, indique le document, et les personnes impliquées “prévoient également de prendre des dépositions”. Sur ce front, toutes les dépositions devraient être terminées d’ici le vendredi 22 octobre 2021, la découverte des faits se terminant le mardi 2 novembre et la découverte d’experts se terminant au plus tard le vendredi 17 décembre.

De plus, les documents de planification reconnaissent les plans de Dash d’engager une contre-poursuite, et le fondateur de DD172 dans une action supplémentaire cette semaine a accusé l’ancien propriétaire de TIDAL Jay-Z d’avoir transféré les droits de streaming de Reasonable Doubt de Roc-A-Fella à sa propre entreprise – prétendument sans l’autorisation de l’ancienne entité.

Plus de détails apparaîtront une fois que l’intégralité de la plainte aura été portée devant le tribunal, et il sera intéressant de voir de quel côté Kareem Burke – qui possède un tiers de Roc-A-Fella, comme mentionné, et ne semble pas avoir a abordé la querelle de Jay-Z-Damon Dash sur les réseaux sociaux – prend en compte le différend.