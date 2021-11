Damon Hill a des inquiétudes concernant le circuit urbain de Djeddah « à haut risque »

Damon Hill a exprimé son inquiétude quant à la nature à grande vitesse du circuit de la corniche de Djeddah et de ses zones de ruissellement limitées.

Cela a vraiment été une course contre la montre pour que la toute nouvelle piste soit prête à temps pour accueillir le premier Grand Prix d’Arabie saoudite, mais tout indique que le week-end de course se déroulera comme prévu.

La piste de la corniche de Jeddah a déjà été présentée comme «le circuit urbain le plus rapide du monde» et le champion du monde 1996 a un peu peur des caractéristiques de la piste.

« La piste que nous allons découvrir, je pense que ce sera un gros défi, à première vue », a déclaré Hill au podcast F1 Nation.

« Je suis un peu inquiet pour la vitesse. Je veux dire, il n’y a pas beaucoup de ruissellement. Ils ont la barrière PLUS SRE qu’ils utilisent, comme ils le font à Indianapolis, mais ce sera une vitesse très élevée et peu de ruissellement.

« Donc [it’s] à haut risque, à haut risque. Cela attire toujours votre attention en tant que pilote de course.

Naturellement, le circuit de Djeddah a établi des comparaisons avec le circuit urbain de Bakou, siège du désormais très apprécié Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Mais Hill a reçu une note amicale du directeur général du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn, pour avoir fait une telle suggestion.

« Je pense que c’est une piste très difficile à juger, parce que c’est une piste à l’allure tellement inhabituelle », a déclaré Hill.

« Je l’ai comparé à peut-être comme Bakou, et Ross Brawn m’a réprimandé : ‘Non, non, ce n’est pas du tout comme ça. C’est un type de piste complètement différent. Il y a des coins relevés et des trucs.

«Certains balayages semblent assez longs, alors je me creuse la tête – je pense que cela pourrait être un croisement entre quelque chose comme Singapour et Bakou.

« Je pense que c’est génial que personne ne sache où ils vont. C’est un endroit complètement inconnu, une piste inconnue.

« C’est à ce moment crucial du championnat. Cela va être tellement important pour le championnat, cette course à venir. »

Bien qu’il y ait un fort sentiment de se diriger vers l’inconnu à Djeddah, il y a des rumeurs précoces selon lesquelles ce sera une piste qui conviendra plus à Mercedes qu’à Red Bull.

Lewis Hamilton, fort de victoires consécutives en course, a déjà déclaré que lui et Mercedes apporteraient leur « match AAA » à Djeddah, qui verra le retour de son nouveau moteur qui l’a propulsé vers la victoire au Grand Prix du Brésil.

h3>Verdict PlanetF1