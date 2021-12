Damon Hill accuse Red Bull d’avoir « joué brutalement » avec Michael Masi

Damon Hill a accusé Red Bull d’avoir « joué brutalement » avec Michael Masi et de « persuader » le directeur de course de faire un appel controversé au Grand Prix d’Abu Dhabi.

La finale de la saison de dimanche semblait être une certitude pour Lewis Hamilton, le Britannique ayant 13 secondes d’avance sur Max Verstappen avant les 10 derniers tours.

Et puis est venu le passage de Hail Mary dont le pilote de 24 ans et Red Bull avaient besoin, Nicholas Latifi a écrasé sa Williams au 50e tour et a sorti une voiture de sécurité.

Red Bull a opposé Verstappen car ils n’avaient rien à perdre tandis que Mercedes a gardé Hamilton à l’écart car il aurait perdu sa position sur la piste.

Alors qu’au départ, il semblait encore que la victoire de la course et le titre revenaient à Hamilton, Masi a déclaré au peloton que les voitures doublées, dont il y avait cinq entre Hamilton et Verstappen, ne pouvaient pas se dérouler elles-mêmes.

Il a ensuite changé d’avis, après une conversation avec le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner.

Mercedes était furieuse en laissant l’avantage à Verstappen, le pilote Red Bull en pneus tendres, au Pirellis dur de plus de 40 tours de Hamilton.

Hamilton n’a pas pu se défendre, perdant la victoire de la course et le titre du championnat des pilotes contre Verstappen.

« Je pense que ce sont de nouvelles règles », a déclaré Hill à Sky Sports News.

« Je pense que c’est un nouveau style de direction de course, je pense que Mercedes a eu du mal avec les décisions qui ont été prises.

« Red Bull a joué dur, mais ils ont persuadé le directeur de course que les voitures devraient être autorisées à courir, et ce devrait être une formule robuste, et ils ont prévalu. »

La victoire de dimanche a porté le total de Verstappen à la saison à 10, le Néerlandais remportant le titre avec huit points d’avance sur Hamilton.

Mais alors que Hill n’est peut-être pas d’accord avec la tactique de Red Bull et l’esprit dans lequel ils ont joué le jeu, il dit que « l’homme juste a gagné » le titre mondial.

« Vous ne pouvez pas les faire gagner tous les deux, malheureusement », a-t-il déclaré.

« Je pense que Max s’est battu vaillamment ; Je pense que la bonne personne a gagné – s’il peut y avoir une telle chose.

« Je ressens pour Lewis, il s’est battu avec tout ce qu’il a eu, et avec Mercedes aussi. Mais ils affrontent une équipe et un pilote Red Bull très redoutables.

Mercedes a protesté après la course, mais les commissaires ont rejeté cela.

L’équipe de Brackley a cependant annoncé son intention de faire appel et a jusqu’à jeudi pour le faire.