Damon Hill appelle à des conséquences «claires» en cas de crash de Max/Lewis lors de la finale de F1

Damon Hill a appelé la F1 à exposer les conséquences «claires» pour Max Verstappen et Lewis Hamilton s’ils devaient s’écraser lors des deux dernières courses de la saison.

Souvent au volant alors qu’ils se battent pour le titre du championnat des pilotes, Verstappen et Hamilton en ont déjà eu deux gros cette saison, et plusieurs petites touches.

Les plus gros sont venus au Grand Prix de Grande-Bretagne, avec Hamilton pénalisé pour avoir heurté Verstappen alors qu’ils traversaient Copse, puis au GP d’Italie, cette fois le Néerlandais blâmé par les commissaires sportifs.

Les deux disputent les deux dernières courses de cette saison, séparés par huit points en faveur de Verstappen.

À eux deux, ils ont remporté 16 des 20 victoires en course cette année, dont 12 1-2.

On s’attend à ce qu’ils soient à nouveau ensemble à l’extrémité de la grille en Arabie saoudite et à Abu Dhabi, on craint qu’un accident ne décide du championnat de cette année.

Si l’un ou l’autre des pilotes provoque un accident sur le circuit de Djeddah, un accident qui met son rival hors de la course, il pourrait se qualifier pour la finale de la saison avec une bonne avance de points.

Mais si Hamilton obtient la victoire et le meilleur point au tour à Djeddah, et que Verstappen est deuxième, ils iraient sur le circuit de Yas Marina à égalité de points mais avec Verstappen P1 car il a plus de victoires.

Un accident qui mettrait les deux hors de cette course – il faut dire que les deux pilotes ont clairement indiqué qu’il ne s’agit pas de la façon dont ils veulent remporter le titre – donnerait alors la couronne au pilote Red Bull.

C’est, bien sûr, à moins que la FIA n’intervienne, comme elle l’a fait avec Michael Schumacher en 1997, et disqualifie le pilote jugé fautif.

Hill souhaite que le directeur de course de la FIA, Michael Masi, discute avec les protagonistes du titre et explique les conséquences « clairement » pour les deux.

« Pour un pilote, résister à la tentation d’être un défenseur agressif est extrêmement élevé », a déclaré le champion du monde 1996 à Express Sport. « C’est très difficile de résister à ça.

«Je pense que le problème est de savoir comment le sport peut prendre des mesures pour éviter une fin malheureuse.

«Nous en avons assez de ces championnats qui ont été décidés de manière controversée et je pense que, malgré tout le bon travail que fait le sport, il est légèrement annulé lorsque nous avons une résolution insatisfaisante.

« Que peuvent-ils faire? Nous avons eu une saison où tous les points ont été retirés au gars qui est arrivé deuxième, ce qui n’était pas vraiment une pénalité.

« Je pense qu’une sorte d’indication claire est nécessaire avant d’entrer dans le vif du sujet – ils peuvent décider d’imposer une pénalité de points si nous avons un affrontement jugé injuste.

« C’est peut-être le seul moyen d’empêcher que quelque chose comme ça se produise. »

