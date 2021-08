Damon Hill choisit Fernando Alonso comme son coéquipier actuel idéal

Damon Hill a déclaré que s’il devait choisir son coéquipier dans la grille actuelle, Fernando Alonso serait son choix.

Le champion du monde 1996 a couru aux côtés de plusieurs pilotes de haut niveau dans la même voiture au cours de sa carrière, et on lui a demandé avec qui il aimerait s’aligner s’il devait courir dans les voitures d’aujourd’hui.

Hill a admis que le pilote Alpine avait peut-être été plus difficile de partager un garage avec ses premières saisons, mais il aurait toujours aimé défier le double champion du monde à égalité de machines.

“Je dois dire que Fernando Alonso doit être en haut de ma liste de coéquipiers choisis pour le moment”, a déclaré Hill dans une spéciale “Ask Damon” de F1 Nation.

« Bien sûr, Esteban Ocon chantait ses louanges après le Grand Prix de Hongrie et disait à quel point il était formidable de travailler avec lui.

«Je pense que, quand il était beaucoup plus jeune et extrêmement rapide et compétitif, il était peut-être un peu plus difficile à travailler avec lui, mais nous vivons, apprenons et grandissons tous.

“Le Fernando Alonso mature devrait être en haut de la liste.”

Mais compte tenu du talent et du succès d’Alonso, il a été dit à Hill que vouloir avoir un coéquipier plus lent est généralement le stéréotype associé aux pilotes – mais il a réfuté cet argument, arguant plutôt que rivaliser avec les meilleurs montre une représentation plus fidèle de votre Talent.

Cela étant dit, il n’était pas trop confiant quant à ses chances contre Lewis Hamilton – mais il aurait savouré le défi de courir contre lui.

” Yasmine [the fan asking the question] fait un point important. Ma carrière a été améliorée en étant avec les coéquipiers avec qui j’étais », a-t-il expliqué.

« Alain Prost, Ayrton Senna, Nigel Mansell, [David] Coulthard et [Jacques] Villeneuve. Tu veux te mesurer aux meilleurs, tu veux pas sortir d’ici sans savoir [if you could beat them].

«Je n’ai jamais été coéquipier avec Michael Schumacher, mais j’ai couru contre lui dans ce que je considérais comme un équipement égal, et je sais donc comment je me compare à Michael.

« Je ne saurai jamais comment je me compare à Lewis Hamilton. Franchement, je pense qu’il me soufflerait régulièrement dans les mauvaises herbes, mais vous aimeriez essayer de le découvrir.

« Chaque pilote de course veut savoir comment il se situe, et la référence est donc les meilleurs pilotes. »