Damon Hill compare l’impact de Sir Frank Williams sur la Formule 1 à celui d’Enzo Ferrari

Damon Hill dit qu’il sera « éternellement redevable » à Sir Frank Williams – dont il a comparé la contribution à la Formule 1 à celle d’Enzo Ferrari.

Williams est décédé à l’âge de 79 ans après avoir connu une carrière extrêmement réussie en F1 qui a commencé en 1969 et s’est terminée avec 16 championnats du monde dans le sac – neuf constructeurs et sept pilotes.

Hill a été directement impliqué dans quatre de ces succès, trois constructeurs et ses propres pilotes en 1996, ce qui s’est avéré être sa dernière saison avec l’équipe.

En tant que l’un des plus grands propriétaires d’équipes indépendants de l’histoire de la Formule 1, Hill a comparé son compatriote britannique à un autre entrepreneur dont le nom non seulement vit dans le sport, mais le transcende également.

43 ans avec l’équipe qu’il a co-fondée

9 championnats des constructeurs

7 championnats des pilotes

« Sir Frank m’a donné une telle chance dans ma vie et je lui suis redevable pour toujours. Il était une personne très importante dans ma carrière et aussi un énorme contributeur à notre sport », a déclaré Hill à Sky Sports.

« Frank avait une passion pour les voitures, pour la course. Il n’y avait rien d’autre qui l’intéressait vraiment et il était juste remarquable à tous égards.

« Son dévouement envers son équipe… il dépensait chaque centime qu’il pouvait pour la voiture plutôt que pour les pilotes – c’était toujours une conversation intéressante !

« Mais il avait raison de le faire – il nous a donné le meilleur équipement, lui et Sir Patrick (Head) et tout le monde chez Williams ont donné à leurs pilotes tout ce dont ils avaient besoin pour se battre pour les championnats, et c’est tout ce qu’il voulait faire.

« Son record tiendra très longtemps. En tant que propriétaire et fondateur d’une équipe individuelle, il n’y en aura plus une autre, je pense, maintenant la nature du sport a légèrement changé.

« Je dirais que la seule personne à qui je peux le comparer est Enzo Ferrari. Il était aussi passionné par ses voitures et aussi dévoué à diriger une équipe et à voir ses voitures sur la piste. Je pense qu’il incarnait quelque chose du propriétaire/concurrent de l’équipe. Il aimait la Formule 1 et aimait la course.

Bien que la famille Williams ne soit plus impliquée dans la gestion de l’équipe, qui a changé de mains à l’été 2020, Hill pense que le nom célèbre vivra en F1.

« Il fait partie intégrante de l’histoire du sport et le nom perdure dans l’équipe », a-t-il poursuivi.

« Je sais qu’ils sont très fiers de porter ce nom et je pense que les nouveaux propriétaires seront très désireux de persister [with it] et rappeler à tous l’héritage que Frank leur a légué.

« Je ne sais pas combien de temps ils vont continuer, mais le sport semble très sain, donc j’ai le bon sentiment que Williams sera peut-être de retour à la fin dans le futur. »