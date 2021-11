Damon Hill dit que le combat pour le titre rend Lewis Hamilton et Max Verstappen meilleurs

Damon Hill dit que les pilotes augmentent leur niveau de jeu lors des combats pour le titre, d’où la domination de Lewis Hamilton et Max Verstappen cette année.

Les deux rivaux pour le titre ont été dans une ligue à part à plusieurs reprises cette année, ayant une longueur d’avance sur le reste du peloton, y compris leurs coéquipiers.

Les deux ont déclaré qu’ils faisaient de leur mieux et qu’ils avaient commis peu d’erreurs alors qu’ils tentaient de l’emporter les uns sur les autres dans la bataille de championnat la plus serrée que le sport ait connue depuis longtemps.

Toto Wolff a déclaré que Red Bull « avait réveillé le lion » à Hamilton au Brésil avant de charger par l’arrière pour remporter la course, tandis que lui et Verstappen ont terminé une minute entière devant Fernando Alonso en P3 au Qatar dimanche, soulignant à quel point en avance sur les autres qu’ils sont.

Parlant d’expérience personnelle, Hill pense que le fait qu’ils soient engagés dans une telle bataille est la raison même pour laquelle ils se comportent si bien tous les deux.

« Quand je courais, je n’ai pas été choisi comme une étoile filante du futur dans ma carrière sur mon chemin vers la F1 », a-t-il déclaré sur le podcast F1 Nation.

« Mais ensuite, j’ai participé à certaines courses avec Michael Schumacher, et j’ai pu me défendre contre lui de temps en temps, et la seule explication que je pouvais avoir est parce qu’il m’a fait creuser plus profondément – ​​je devais le faire pour gagner.

« Vous ne pouvez pas arriver deuxième, alors j’en ai appris plus sur moi-même lorsque vous êtes arrivé au bout. »

👀 Max Verstappen sera sacré champion du monde en Arabie saoudite si… #F1 pic.twitter.com/YjvggDMMpZ – Formule 1 (@F1) 22 novembre 2021

Quand il s’agit de se battre pour les classements mineurs, Hill a déclaré qu’il y avait un changement marqué dans la façon dont les pilotes menaient leurs affaires, affirmant que se battre au milieu de terrain n’apportait tout simplement pas le même niveau de performance d’un pilote – peu importe combien ils dirait le contraire.

« C’est juste une si grande différence dans la motivation entre être à la pointe et tirer pour la 10e », a-t-il ajouté.

« Chaque pilote nierait cela, ils diraient » oh non, je me donne à 100% à chaque fois « . Eh bien, quand vous interviewez la personne à la fin de la course et que vous l’avez à peine vu du début à la fin et qu’il tournait en 11e et 12e, et est finalement arrivé en 8e, personne ne s’en soucie vraiment, n’est-ce pas ?

« Il le fait, mais quand tout le monde regarde ce qui se passe et que vous êtes devant, je ne sais pas, d’une manière ou d’une autre, votre performance augmente. »

Seulement huit points séparent Verstappen et Hamilton avec deux courses restantes, et le pilote Red Bull pourrait devenir champion du monde en Arabie saoudite s’il remporte la course et que Hamilton termine moins que sixième.