Damon Hill est d’accord avec George Russell sur l’appel d’Imola DRS

Damon Hill s’est rangé du côté de George Russell sur la question de savoir si le DRS aurait dû être autorisé à influencer le gros accident du pilote Williams à Imola.

Russell, à une vitesse de près de 200 mph sur une piste humide, a perdu le contrôle au 32e tour du Grand Prix d’Émilie-Romagne en essayant de dépasser Valtteri Bottas, en heurtant la Mercedes et en retirant les deux voitures de la course avec des dommages importants.

Le duo a eu une confrontation en colère après que leurs voitures se soient arrêtées, Russell s’excusant par la suite pour sa conduite, qui comprenait un coup apparent sur le casque de son rival.

Le Britannique de 23 ans a déclaré par la suite que “probablement avec le recul, le DRS n’aurait probablement pas dû être activé” à cause des conditions, tandis que le directeur de course Michael Masi a rétorqué que “la piste était bien de ce point de vue et aucun problème à ce sujet. finir”.

Hill, le Champion du Monde 1996, estime que la prochaine fois qu’un scénario similaire se présentera, il serait peut-être préférable que la FIA fasse erreur par excès de prudence.

«C’est en leur pouvoir de ne pas autoriser le DRS et je pense qu’ils devraient peut-être en tenir compte pour la prochaine fois», a déclaré Hill lors du podcast F1 Nation.

«Je suis sûr que George, en tant que directeur de la GPDA (Grand Prix Drivers ‘Association), en parlera lors de la prochaine réunion!

«Je pense que la plupart des pilotes à qui j’en ai parlé par la suite, qui l’ont vu, ont conclu que George en avait une certaine responsabilité car il n’allait pas seulement pour un col, c’était sur une piste légèrement humide, ça allait toujours être serré. , vous avez donc besoin de tout pour fonctionner parfaitement, mais le problème était qu’il avait son DRS ouvert.

«Si vous avez le DRS ouvert, vous n’avez pas assez de charge sur les pneus arrière et ils se sont juste allumés sur cette zone humide et ils se sont rassemblés.»

En ce qui concerne la réaction furieuse de Russell, Hill l’a comparée à une autre collision célèbre survenue sur le mouillé.

«C’est un peu comme cette course de Spa en 1998 lorsque Michael Schumacher est entré dans le dos de David Coulthard, qui était sur la ligne de course et Michael l’a mal jugé», a déclaré Hill.

«Je n’avais jamais vu Michael aussi mécontent. Il est allé au garage pour essayer d’en poser un sur DC. Je pense que lorsque vous avez un incident effrayant comme celui-là, cela se transforme parfois en un peu de colère et vous essayez de trouver quelqu’un à blâmer.

