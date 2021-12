Damon Hill estime que Christian Horner ressent la pression du combat pour le titre de Formule 1

Lancer des empannages contre Toto Wolff, les marshals du Qatar et même Damon Hill est, selon le champion du monde 1996, le signe que Christian Horner ressent la pression.

Cette saison, Red Bull est engagé dans une âpre rivalité avec Mercedes pour les titres de champion.

Max Verstappen a l’avantage au classement Pilotes, avec huit points d’avance sur Lewis Hamilton, tandis que Mercedes compte cinq points d’avance sur Red Bull chez les Constructeurs.

Mais alors que la première moitié de la saison a été, du moins par rapport à maintenant, relativement amicale, la guerre des mots entre Horner et Wolff est devenue des barbes car les deux ont creusé la personnalité de l’autre.

Horner, cependant, ne s’est pas arrêté là.

Au Qatar, il a été officiellement averti par la FIA pour avoir critiqué un marshal après que Verstappen ait été pénalisé pour avoir ignoré les drapeaux jaunes en qualifications.

Hill pense que c’est parce que la pression monte sur le patron de l’équipe Red Bull.

« Il y a définitivement de la pression et de l’anxiété – ça devient si proche et si serré », a-t-il déclaré à l’agence de presse PA Media.

« Tout ce travail acharné et il a dû y avoir des moments cette saison où ils (Red Bull) pensaient » c’est faisable « et quand vous voyez l’écart se réduire, je ne dirais pas que cela crée la panique dans les rangs mais cela doit être épuisant.

« Donc, le stress commence à apparaître. »

Mais ce n’est pas seulement Horner qui lance des commentaires – Wolff a également dit sa juste part envers son patron d’équipe rivale.

Hill a poursuivi : « La tension entre les deux chefs d’équipe était quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant.

«Je veux dire, cela se passait généralement probablement lors d’appels téléphoniques et dans le bureau de Bernie (Ecclestone) il y a des années ou quelque chose du genre.

« C’est rechercher publiquement les points faibles et les points faibles de la personnalité des gens et c’était légèrement inconfortable à regarder, mais je suppose que c’est compréhensible. »

👀 Max Verstappen sera sacré champion du monde en Arabie saoudite si… #F1 pic.twitter.com/YjvggDMMpZ – Formule 1 (@F1) 22 novembre 2021

Les commentaires de Hill à propos de Horner interviennent après que le Britannique a accusé l’ancien pilote de F1 devenu expert d’être partial contre Verstappen.

Horner a déclaré au Telegraph : « Nous avons un pilote britannique qui vise un championnat du monde record, et Damon n’a évidemment jamais été un fan de Max… si vous parlez aux Néerlandais, Max peut marcher sur l’eau.

«C’est juste la façon dont les choses sont rapportées. Et, vous savez, parfois l’impartialité se perd.

Mais alors que la guerre des mots hors piste a parfois détourné l’attention de la bataille épique, Hill pense que c’est une saison pour les âges.

« Je pense que c’est vraiment une période de boom pour la F1 », a déclaré le joueur de 61 ans.

« Après l’arrivée de la nouvelle direction, il y avait des doutes quant à savoir si oui ou non ils comprenaient complètement la F1, mais je pense qu’ils ont montré qu’ils comprenaient quelque chose.

« Cela a été une excellente saison. Nous n’avons pas eu une saison comme celle-ci depuis très longtemps dans la différence de points entre les équipes au cours des 10 dernières années.

«C’est vraiment serré et je ne me souviens pas d’une saison où les prétendants au titre ont mené puis été derrière, puis à nouveau mené et ensuite si souvent derrière – y a-t-il une autre saison où il a changé de tête tant de fois ? Je ne peux pas penser à un.

« Peut-être qu’il y a un autre échange à faire ! »

