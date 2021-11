Damon Hill et Christian Horner s’affrontent sur la défense de Max Verstappen

Damon Hill et Christian Horner ont vivement débattu de leur point de vue sur la défense de Max Verstappen au Brésil, car ils n’étaient pas d’accord sur la façon dont son combat contre Lewis Hamilton était perçu.

L’opinion a été partagée dans toute la Formule 1 quant à savoir si Verstappen méritait ou non une pénalité après que lui et Hamilton aient tous deux quitté la piste au virage 4 à Interlagos, et la FIA a rejeté la demande de « droit de révision » de Mercedes pour une enquête plus approfondie sur l’incident.

Hill est d’avis que le pilote Red Bull aurait dû être pénalisé, tandis que son directeur d’équipe pensait que le champion du monde 1996 était « dur » avec son pilote.

Voici comment cela s’est déroulé sur Sky F1 :

Colline: « Qui a l’impression maintenant qu’il est normal de plonger à l’intérieur, d’utiliser toute la route et de ne laisser personne revenir sur la piste ? Où en sommes-nous avec les normes de conduite ? Mon point de vue personnel est que Max était au-dessus de la limite au Brésil et maintenant, on ne sait pas très bien où nous allons être.

Horner : « Je ne pense pas que ce soit [unclear]. Pensez-vous que Bottas était au-dessus de la limite? Pensez-vous que dans le premier tour, Sainz était au-dessus de la limite ? Ce sont tous des incidents et des choses similaires se sont produites. Il y a tellement d’examen minutieux parce que ce sont les deux protagonistes du Championnat du monde qui y vont.

« Max a clairement démontré qu’au Mexique, vous pouvez passer à l’extérieur. Une passe propre dans le virage 1 autour de l’extérieur. Je pense que ce que vous aviez au Brésil était Lewis dans une voiture largement supérieure, en termes de vitesse en ligne droite, Max s’accrochant pendant 58 tours. Le fait qu’il s’est accroché aussi longtemps, personne d’autre ne pouvait gérer plus de trois contre Lewis… Max freinait à la limite et Lewis aussi.

« S’il avait fait ce que Checo a fait dans le premier tour, il l’aurait sapé et laissé Max passer large, donc je ne comprends pas très bien pourquoi vous êtes si dur avec Max… et votre ancien directeur technique non plus d’ailleurs [Adrian Newey].

Colline: « Eh bien, j’étais un pilote de course, mais je considère les choses du point de vue de votre envie de courir et vous savez que vous avez un chargeur dur dans Max et que vous êtes intransigeant en tant qu’équipe de course. Mais nous voulons savoir, en tant que personnes qui aiment ce sport, comment il va se dérouler et se dérouler en cas de crise. Fondamentalement, nous allons avoir un autre assez proche sur cette piste.

Horner : « Ce sera une course difficile, mais nous voulons que ce soit une course juste. Nous voulons que cela soit traité sur le circuit et non dans la salle des commissaires.

Lorsqu’on lui a demandé si une boîte de vers avait été ouverte maintenant en vue d’une prise de décision rétrospective pour le reste de la saison, Horner a déclaré à Hill dans le cadre de sa réponse qu’il devrait encourager Verstappen dans son combat contre Mercedes.

« Nous voulons des règles du jeu équitables et un combat propre et équitable », a poursuivi Horner.

« Nous avons eu un championnat phénoménal, le fait que nous soyons toujours là [in the fight]. Mercedes n’a pas eu cette pression, c’est pourquoi Toto devient nerveux, c’est pourquoi il jure devant la caméra, c’est pourquoi il lance quelques bombes F autour…

« Et c’est fantastique. Nous les avons sous pression et c’est ce que le sport réclame. [Directed at Hill] plutôt que de critiquer Max, vous devriez l’encourager.