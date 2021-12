Damon Hill exhorte George Russell à ne pas essayer de « faire tomber » Lewis Hamilton

Damon Hill a suggéré que la meilleure politique de George Russell en direction de Mercedes pourrait être de ne pas trop exciter Lewis Hamilton.

Russell a passé Noël à se préparer facilement au plus grand défi de sa carrière jusqu’à présent – ​​s’aligner en tant que nouveau coéquipier de l’ancien septuple champion du monde.

Il ne fait aucun doute que le plus jeune des deux Britanniques aura faim de s’assurer qu’il n’aura pas à jouer le second rôle à Hamilton comme son prédécesseur Valtteri Bottas l’a fait au cours de ses cinq années avec l’équipe, incapable de soutenir une candidature prolongée pour la couronne des pilotes. .

Mais avec Hamilton sûr d’être pleinement incité dans tous les cas par la manière controversée dont il a perdu son titre contre Max Verstappen, Hill, le champion du monde lui-même en 1996, pense qu’il pourrait être contre-productif pour Russell d’irriter davantage son compatriote. qu’il ne l’est peut-être déjà.

« Je pense que ce sera formidable à regarder », a déclaré Hill à Express Sport à propos du partenariat. « Je suis sûr que Lewis voudra encourager George. Je ne vois pas que ça tourne mal.

« Je pense que Lewis reconnaît que son temps est plus court dans le sport que celui de George, donc il voudra jouer son rôle en lui donnant une longueur d’avance – pas qu’il en ait besoin, probablement.

« Cela dépend de George et de la façon dont il l’aborde, je pense. Vous pouvez entrer dans ces situations et penser « bon, c’est l’ennemi là-bas et je suis là pour leur faire tomber des points ».

« Ce n’est peut-être pas la chose la plus sage à faire avec Lewis, je ne pense pas.

« C’est quelque chose à vraiment espérer l’année prochaine. Je serai aussi excité que n’importe qui de voir ce qui va se passer.

Hill n’est pas le seul ancien champion du monde britannique à avoir conseillé Russell sur la meilleure façon d’aborder le fait d’être coéquipier avec… un ancien champion du monde britannique.

Même si, contrairement à Hill et Jenson Button, Hamilton a bien sûr accumulé sept titres.

Button, qui a fait bénéficier Russell de son expérience dans son rôle de conseiller Williams cette année, a convenu avec Hill qu’entrer dans Mercedes avec toutes les armes à feu n’était peut-être pas judicieux car il pourrait rapidement se retrouver sur le pied arrière.

« Il ne doit pas se mettre la pression. Il ne peut pas penser ‘Je vais monter dans la voiture et être plus rapide que Lewis le premier jour’ », a déclaré Button.

« Il doit se préparer, sinon il se tirera une balle dans le pied. Vous ne pouvez pas être trop confiant aux côtés de Lewis.