Damon Hill exhorte Max Verstappen et Lewis Hamilton à sortir du mauvais sang

Damon Hill a exhorté Lewis Hamilton et Max Verstappen à mettre leurs déboires de la saison 2021 derrière eux.

La Mercedes et Taureau rouge les pilotes se sont battus pour le titre pour la première fois cette année, et les choses sont souvent devenues extrêmement chaudes entre eux sur et hors piste.

À l’intérieur de la voiture, les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises lors de la lutte pour la position tandis qu’à l’extérieur, ils étaient souvent très critiques l’un envers l’autre lorsqu’ils s’adressaient à la presse.

Ils sont sur le point de s’affronter à nouveau l’année prochaine, et Hill a appelé les deux à ne prendre aucune rancune dans la campagne, et plutôt à mettre leurs affrontements derrière eux plutôt que de créer une querelle comme celle entre Ayrton Senna et Alain Prost dans le passé.

« Je me suis toujours senti avec Michael [Schumacher] qu’il n’a jamais pensé que j’étais un adversaire digne de ce nom », a-t-il déclaré sur le F1 Nation Podcast.

« Puis une fois que je l’ai battu sur le mouillé et je pense qu’il a été légèrement impressionné par cela, j’ai donc eu le sentiment que, au moins à cette occasion, [I was worthy] et il est également venu me féliciter après cette course.

« C’est super quand ça se passe comme ça. Faisons une autre fête l’année prochaine et laissons ça derrière nous, ne le laissons pas s’envenimer. Ce serait terrible si c’était un ressentiment purulent qui arrive parfois avec d’autres conducteurs.

« Comme entre Senna et Prost, c’est devenu très moche et a duré un bon bout de temps. »

Verstappen a finalement été celui qui l’a emporté, et il l’a fait dans des circonstances très controversées avec l’ordre inhabituel de Michael Masi de ne laisser que les voitures entre les deux prétendants au titre se dérouler sous la voiture de sécurité, lui donnant la chance de dépasser son rival dans le dernier tour. .

Toto Wolff et Mercedes étaient furieux et ont exprimé clairement leurs sentiments par la suite, mais Hamilton n’a pas fait de même, félicitant le Néerlandais et remerciant sa propre équipe pour leurs efforts.

Avec une telle réaction, Hill pense que le septuple champion du monde a remporté sa propre victoire à Abu Dhabi, même si ce n’était pas celle qu’il voulait.

« Une dignité massivement impressionnante dans la défaite et je pense que d’une certaine manière, cela peut aussi être un moyen de gagner aussi », a-t-il ajouté.

«Ce n’est pas une science exacte dans notre sport et parfois cela va contre vous et vous pouvez vous sentir lésé, mais tout le monde a fait de son mieux et il a reconnu la grandeur de Max, et Max l’a reconnu en Lewis.

« Ils ont trouvé leur digne adversaire.