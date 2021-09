Damon Hill : la F1 serait “facile” avec l’approche de Max Verstappen à Monza

Le champion 1996 Damon Hill a déclaré que le style de dépassement tout ou rien de Max Verstappen à Monza ne pouvait pas devenir acceptable.

Verstappen et son rival pour le titre Lewis Hamilton sont entrés en collision lors du Grand Prix d’Italie à la première chicane, éliminant les deux pilotes, la Red Bull de Verstappen s’élevant au-dessus de la Mercedes de Hamilton alors que les deux voitures se sont retrouvées dans le gravier.

Verstappen avait pris la ligne extérieure dans le virage 1 alors que Hamilton sortait de la voie des stands, puis remontait l’intérieur de Hamilton pour le virage 2.

À ce stade, Verstappen a été envoyé à Hamilton par le trottoir de la saucisse et s’est vu infliger une pénalité de trois secondes sur la grille pour le Grand Prix de Russie après avoir été jugé “principalement” fautif.

Et Hill pense que l’approche de Verstappen consistait soit à s’assurer qu’il dépasse Hamilton, soit à s’assurer qu’aucun d’eux ne sort de cette chicane, ce que le Britannique ne veut pas voir aller de l’avant.

“C’est le travail d’un pilote de course d’essayer de ne pas percuter un autre pilote de course”, a déclaré Hill sur le podcast F1 Nation.

«Parfois, c’est inévitable, mais lorsqu’il s’agit d’un mouvement agressif et intransigeant ‘Je passe ou aucun d’entre nous ne passe’, alors quelqu’un doit entrer et dire ‘d’accord, ça va trop loin’.

« Parce que si cela est simplement autorisé et que rien n’est dit, alors oubliez tout, sortez-les de la route, je veux dire que je peux jouer à ce jeu, c’est facile de tester les freins, de les faire sortir, fais juste ça.

“Mais c’est la Formule 1, c’est censé être une question de jugement et d’habileté et de faire de bons appels, mais quelqu’un doit entrer et dire” d’accord les gars, ça suffit, c’est trop loin, ce n’est pas comme ça que nous voulons voir le championnat décidé ” .

«Nous voulons que les gens dépassent, nous voulons des gestes courageux. Je veux dire que Daniel Ricciardo et Fernando Alonso sont parmi les meilleurs dépasseurs du sport, et ils ne percutent pas les gens.

Hill était cinglant dans ses critiques à Verstappen après l’incident, craignant d’abord qu’il s’agisse d’un geste «calculé» du Néerlandais pour éliminer son rival.

Il a maintenant légèrement adouci ce point de vue, affirmant qu’il ne déduisait pas que le processus de Verstappen était “une chose consciente”, mais il croit toujours que Verstappen savait qu’il ne pouvait pas se permettre de laisser passer Hamilton.

Verstappen prendrait le départ du Grand Prix d’Italie depuis la pole position après la pénalité de Valtteri Bottas sur la grille, avec Hill qualifiant de “plus grande chance de Verstappen qu’il ait jamais eu”, et donc inconsciemment, Hill pense que cela a joué un rôle dans l’accident.

“Je pense que dans son esprit, il savait à quel point il avait eu de la chance d’être au premier rang, en pole position pour la course, à cause de la course de sprint, et je pense qu’il savait que c’était la plus grande chance qu’il ait jamais eu, “, a déclaré Hill.

“Quand ils [Red Bull] sont allés à Monza, ils l’avaient fait comme une piste Mercedes, on avait toujours l’impression que ça allait être un circuit Mercedes, ils pensaient probablement qu’ils allaient perdre des points, ils auraient de la chance de sortir de là avec pas trop de gros un déficit de points [to Mercedes].

« Il a eu de la chance, il est en pole position, puis soudain il la perd à nouveau parce que Lewis est passé, et il savait qu’une fois Lewis parti, ses chances de le récupérer étaient nulles.

“Il a juste pensé ‘non, je ne laisserai pas ça arriver’. Je ne dis pas que c’est une chose consciente.