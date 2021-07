Damon Hill : “L’agression de Lewis Hamilton a fait une brèche dans Max”

in

Damon Hill pense que Lewis Hamilton a infligé une « entaille psychologique » à Max Verstappen avec son agression renouvelée à Silverstone.

Après une première moitié de saison au cours de laquelle Verstappen a surtout donné le premier coup de poing, Hamilton a été particulièrement fougueux au début du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Leur bataille du premier tour, bien sûr, s’est terminée par une collision à partir de laquelle le Red Bull de Verstappen s’est précipité dans la barrière et hors de la course, tandis que son rival Mercedes a remporté la victoire après avoir surmonté une pénalité de 10 secondes pour l’incident pour dépasser Charles Leclerc en retard. au.

Hill, qui a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne en 1994, pense que Hamilton a voulu émettre une “déclaration d’intention” à son rival au Championnat du monde, qu’il ne traîne désormais que de huit points, et que cela a probablement affecté l’état d’esprit du Néerlandais.

“Je n’ai jamais vu Lewis conduire de manière aussi agressive”, a déclaré le champion du monde 1996 lors du podcast F1 Nation. “La seule chose que je puisse trouver, c’est Barcelone avec Nico Rosberg.

« Je me demande si c’est quelque chose qui s’est passé la veille au sprint. C’était une déclaration d’intention, n’est-ce pas ? C’était Lewis qui disait ‘écoute, je suis un streetfighter et si tu veux être dur avec moi, je vais devoir te montrer ce que j’ai’ et il l’a fait.

«Psychologiquement, cela a fait une brèche chez Max. Il le faut. Cela lui a fait réaliser que Lewis, dans une bataille roue contre roue, ne reculera pas. Cela doit être inscrit dans le carnet mental.

Mais Hill ne pense pas que Hamilton est allé trop loin en poussant l’intérieur à Copse.

“L’une des choses dans lesquelles Lewis est brillant, c’est de jouer dans la petite zone qui se situe entre le dépassement de la marque et le manque d’agressivité”, a ajouté le joueur de 60 ans. « Il semble réussir à juger cela à la perfection.

« Je ne l’ai jamais vu faire quelque chose d’antisportif dans une course en particulier. C’était à peu près aussi proche que vous pourriez arriver à quelque chose que vous diriez « c’était un peu exagéré ». Mais ce n’était pas le cas, parce que je suis assis ici en train de dire qu’il fallait qu’il le fasse.

“Il y avait toujours un risque d’accident, mais cela aurait été aussi bien la faute de Max que la sienne et c’est là que Lewis a été brillant pour juger ces choses.”

Tom Clarkson, l’un des deux co-animateurs de Hill sur F1 Nation avec Natalie Pinkham, pensait que la frustration s’était accumulée à Hamilton depuis la deuxième course de la saison à Imola où un mouvement de Verstappen à la première chicane l’avait fait rebondir sur les trottoirs.

“Je pense que ça bouillonne”, a déclaré Clarkson. “En fait, l’un des gars de Merc – je ne le nommerai pas parce qu’il ne l’apprécierait pas – a déclaré que Lewis avait dit après l’incident d’Imola ‘Je ne vais pas le laisser faire ça à nouveau’.”