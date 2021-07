Damon Hill : les conducteurs ne peuvent pas utiliser leur voiture comme une arme

Damon Hill comprend la récente vague de sanctions, affirmant que la F1 ne peut pas devenir un sport où “vous utilisez votre voiture comme une arme”.

La dernière fois à Silverstone, deux des trois pilotes britanniques ont été pénalisés pour avoir heurté les autres.

George Russell a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille pour avoir heurté Carlos Sainz dans le premier tour des qualifications du sprint, tandis que Lewis Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour avoir percuté Max Verstappen, mettant le pilote Red Bull hors de la course.

Les pénalités n’étaient que les dernières de ce qui semble être une très longue liste pour cette saison, et souvent controversée.

Hill pense que le directeur de course de la FIA, Michael Masi, essaie de réprimer les pilotes utilisant leurs voitures comme « armes », au lieu de faire tout ce qu’il peut pour les forcer à courir sans s’écraser.

S’exprimant sur le podcast F1 Nation, Hill a déclaré: “Ce qu’il me semble que Michael Masi a essayé de réaliser, et je ne le sais pas parce que je ne lui ai pas parlé et obtenu une réponse définitive, mais il semble moi qu’il jette des sanctions lorsque des voitures entrent en collision et lorsque des accidents se produisent parce qu’il doit y avoir quelqu’un à blâmer dans une situation.

« Le but ultime du sport est d’amener les voitures à courir sans entrer en collision.

« Parfois, c’est inévitable, ils prennent des risques et ces choses arrivent, mais ce que vous ne pouvez pas avoir, c’est un sport où vous utilisez votre voiture comme une arme pour empêcher l’autre personne de vous dépasser, car où est la limite à cela ?

« Nous avons eu la situation extrême à Suzuka avec [Ayrton] Séné et [Alain] Prost là où c’était clairement un coup malicieux, Senna n’avait aucune intention de faire le corner, il voulait juste frapper Alain Prost et devenir Champion du Monde.

«Ce n’est pas un sport, c’est une faute. Il doit y avoir un moment où quelqu’un essaie d’appliquer l’équité, il faut donc arrêter de rencontrer des gens. »

Les protagonistes du titre reprendront leur bataille au Hungaroring ce week-end, Verstappen abordant la 11e manche du championnat avec une avance de huit points sur Hamilton dans la course au titre mondial 2021.

Hill a également pesé sur la demande de Red Bull d’un examen officiel de la pénalité de 10 secondes de Hamilton.

Supposant pourquoi Red Bull a impliqué ses avocats, Hill pense que cela pourrait être une décision financière avec l’équipe perdant non seulement de l’argent sur le travail de réparation, mais aussi parce que Hamilton a remporté le grand prix et a coupé l’avantage de Verstappen dans la course au titre pour huit points et Red Bull à quatre. Perdre les titres coûterait également des millions à Red Bull.

Hill, cependant, pense que quiconque participe à un grand prix connaît les risques.

« Si vous faites cela », a-t-il expliqué, « où allons-nous finir si nous avons des avocats qui se poursuivent pour des accidents de voiture.

« En course automobile, nous serions liés à la paperasserie pendant 100 ans.

« C’est un problème qui a été examiné. Si quelqu’un devait être blessé, y a-t-il une réclamation civile ou même pénale.

« À mon avis, une fois que vous êtes entré dans l’arène, vous avez accepté les termes et la compréhension de la façon dont elle se déroule.

«C’est gladiateur. Quelqu’un va être blessé, que ce soit émotionnellement ou physiquement.

«Ces choses vont se produire lorsque vous mettez des voitures aussi rapides sur une piste et que vous obtenez des jeunes gars fougueux qui veulent être les meilleurs.

“Vous devez dire que personne dans cette arène ne peut se plaindre du résultat, vous comprenez les termes.”