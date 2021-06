Damon Hill : les conducteurs s’inquiéteront des défaillances des pneus

in

Le champion du monde de F1 1996 Damon Hill pense que les pilotes seront très inquiets après les défaillances de pneus à Bakou.

Les problèmes ont commencé au 30e tour lorsque Lance Stroll d’Aston Martin a subi une défaillance du pneu arrière gauche alors qu’il ralentissait la ligne droite de départ/arrivée.

Ce ne serait pas la fin du drame car le leader de la course Max Verstappen a subi exactement le même sort avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan entrant dans sa phase finale.

Ce n’est pas la première fois que les défaillances de pneus Pirelli sont le sujet de discussion d’une course. Des incidents similaires se sont produits lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2020.

Pirelli avait modifié la construction des pneus pour 2021 dans le but de s’assurer qu’ils pourraient supporter la charge de ces voitures de Formule 1, mais avec le problème apparemment non résolu, Hill pense que les pilotes seront naturellement concernés.

“Certes, les pilotes sont inquiets et ils le sont peut-être parce que le circuit a certaines des vitesses les plus élevées – des vitesses élevées soutenues – de tous les circuits sur lesquels nous allons”, a-t-il déclaré à Sky Sports News.

Pirelli a déclaré après la course qu’ils pensaient que des débris étaient à l’origine des défaillances, ajoutant qu’une coupure avait également été trouvée sur le pneu arrière gauche de Lewis Hamilton.

Néanmoins, la partie qui a vraiment suscité des inquiétudes est le positionnement de l’endroit où elles ont eu lieu.

Dans la ligne droite de départ/d’arrivée, les pilotes accélèrent à 350 km/h, et un sujet de préoccupation que le champion de F1 2016 Nico Rosberg a récemment souligné était le mur d’entrée des stands.

« Imaginez que quelque chose se casse sur la voiture ici. Vous êtes à 350 km/h. Sur la gauche, il y a juste un mur, et il est face à vous. Si quelque chose se brise et que vous êtes dans ce mur, c’est la fin, il n’y a plus de vous », a-t-il déclaré dans une vidéo pour sa chaîne YouTube.

« C’est l’un des endroits les plus effrayants où j’aie jamais conduit une F1. Passer par là me semble ridiculement mal. Mais vous devez essayer de le mélanger.

Hill convient que Verstappen a eu beaucoup de chance d’éviter un incident très grave lorsqu’il a chuté dans cette ligne droite.

“Max a eu de la chance parce que s’il va à gauche, il y a une barrière qui entre dans le mur des stands, s’il y était allé, l’accident aurait pu être beaucoup plus grave”, a expliqué Hill.

« L’impact aurait pu être beaucoup plus lourd. »

