Damon Hill : Max Verstappen et Red Bull “dans une autre classe” cette année

Damon Hill a déclaré que la voiture de Red Bull, combinée au talent et à la maturité de Max Verstappen, l’avait rendu “formidable” pour un pilote de son âge.

Le leader du Championnat du monde a remporté sa cinquième victoire de la saison – sa quatrième victoire sur les cinq dernières courses – lors du Grand Prix d’Autriche ce week-end, portant son avance en tête du classement des pilotes à 32 points sur Lewis Hamilton de Mercedes – avec les fournisseurs de moteurs Honda le décrivant comme une “performance parfaite” du Néerlandais.

Les performances de la voiture de Red Bull se sont également apparemment éloignées de Mercedes lors des dernières courses, avec des améliorations importantes ayant été apportées à leur voiture tandis que leurs rivaux au titre améliorent leur voiture au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Verstappen a remporté les deux courses au Red Bull Ring de manière dominante, et Hill pense que son sang-froid sera très utile au joueur de 23 ans pour sa première participation à un championnat du monde.

“Il est dans une autre classe, mais l’équipe aussi”, a déclaré Hill sur le podcast F1 Nation. « Cette voiture est absolument géniale. Sergio [Perez] se rapproche un peu, se fraye un chemin, mais la voiture ne fait pas tout le travail – c’est [Verstappen’s] capacité naturelle.

“Je pensais que Red Bull en arrivait au point où ils ne montrent pas leur main, leur avantage, à moins que ce ne soit absolument nécessaire.

“Leur avantage dans la course était énorme – [Verstappen] pourrait tenir dans un autre arrêt au stand sur Mercedes. Qui aurait dit que quelques courses en arrière, que Red Bull pouvait arriver à la fin de la course et faire un arrêt au stand gratuit, juste pour obtenir le tour le plus rapide ?

« Si vous le voyiez parler, vous diriez que ce type doit avoir 34 ans. Sa maturité, compte tenu de la position dans laquelle il se trouve pour viser son tout premier titre mondial en Formule 1, le gars est aussi cool qu’un concombre.

« Il est vif lorsqu’il aborde des questions difficiles. Il revient avec une réponse très sensée, il ne mord pas du tout à l’hameçon.

“[He’s] Il a vraiment l’air formidable pour sa jeunesse relative, mais il est en Formule 1 depuis sept saisons maintenant.

Clouer la préparation d’avant-course pic️ pic.twitter.com/0QzT7yxlHT – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 7 juillet 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Le co-animateur de F1 Nation, Tom Clarkson, a fait écho aux sentiments de Hill sur la maturité du Néerlandais, tout en estimant que le déroulement de la course au Grand Prix de Grande-Bretagne pourrait s’avérer être un indice important sur la façon dont les performances de Red Bull et de Mercedes se compareront. pour le reste de la saison.

“C’est comme s’il avait déjà remporté des championnats”, a-t-il déclaré. « Vous lui posez une question après la course et vous lui dites : « A quel point aimez-vous surfer sur cette vague de succès ? Et il ajoute : « J’en profite, mais il ne faut pas lâcher. Nous devons continuer à pousser, nous devons continuer à ramener cet avantage à la maison.

« Vieille tête, jeunes épaules.

« Au cours de ces trois dernières courses, cette triple tête, Red Bull a introduit un nouvel aileron avant, un nouveau plancher, un nouvel aileron arrière, le nouveau groupe motopropulseur – tout fonctionne en harmonie là-bas.

« Pendant tout ce temps, Mercedes n’a rien introduit. Il y a un peu à venir pour Silverstone, je pense [after Silverstone], nous aurons une indication très claire quant à la direction de ce Championnat du Monde.

“Si Red Bull domine toujours à Silverstone, avec Mercedes apportant cette mise à niveau, alors Max a l’air très, très bien, n’est-ce pas?”

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !