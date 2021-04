Damon Hill: «  Mercedes sera en tête de la liste de Max Verstappen  »

Damon Hill pense que si Red Bull ne peut pas battre Mercedes, Max Verstappen voudra rejoindre l’équipe allemande autant qu’ils le veulent.

Bien que le contrat du Néerlandais avec son équipe actuelle n’expire qu’à la fin de la saison 2023, il a été largement rapporté qu’il contient une clause de performance qui lui permettrait de partir à la fin de cette année.

Avec les deux pilotes Mercedes sans contrat à la fin de la saison, cela l’a conduit à être constamment lié à rejoindre les champions en titre.

Christian Horner a déclaré que Verstappen était en effet en tête de la liste de souhaits de Mercedes, mais Hill pense que, selon la façon dont 2021 se déroule, le sentiment pourrait être réciproque.

« Oui, et je pense que Mercedes figurera également en bonne place sur la liste de Max », a-t-il déclaré. Autocar.

«Il a été très fidèle à Red Bull, mais s’ils ne peuvent pas fournir la compétitivité dont il a besoin… Le temps passe.

«Il était le plus jeune vainqueur de F1 en 2016, mais il n’a pas encore pu se battre pour un championnat. Ce sera dans son esprit.

Que Verstappen rejoigne Mercedes ou non dépend en grande partie de ce Lewis Hamilton décide de faire au-delà de 2021, il est peu probable que les deux conduisent pour la même équipe.

Le départ du Britannique est devenu une possibilité plus grande lorsqu’il a été annoncé qu’il n’avait signé qu’un contrat d’un an avant cette saison, et Hill pense que ne pas signer un contrat plus long était la bonne décision pour le septuple champion.

Cependant, il l’a également averti de ne pas attendre trop longtemps, affirmant que Mercedes ne serait peut-être pas disposée à le faire.

«Tout le monde a ceci en tête:« Quand vais-je devoir arrêter de courir et saurai-je quel est le bon moment pour m’arrêter? », A ajouté Hill.

«Garder vos options ouvertes est la bonne chose à faire. La question est de savoir s’il sera dans une position de négociation plus forte plus tard cette année, et d’après les antécédents, vous diriez qu’il le sera probablement.

«Mais nous avons vu ce qui s’est passé avec Michael [Schumacher] chez Ferrari où vous pensez «ils m’attendront». Le problème, c’est que Mercedes ne le fera pas et ne le pourra pas.

«C’est le piège, et je m’en méfierais. Il est risqué de supposer que vous êtes indispensable. »

