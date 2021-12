Christian Horner a laissé entendre qu’il pensait que Damon Hill était biaisé contre Max Verstappen dans le combat pour le titre, affirmant que « l’impartialité se perd » dans le feu de la bataille pour le championnat du monde.

Le champion du monde 1996 Hill est maintenant un expert de Sky F1 au Royaume-Uni, et lui et Horner ont eu une discussion franche sur la défense de Verstappen contre Lewis Hamilton à Interlagos – et Horner a été farouche dans la défense de l’approche de son pilote alors que les deux se sont déclenchés au virage 4 pour éviter de s’écraser les uns contre les autres.

Après le refus d’une demande de « droit de révision » de Mercedes, Verstappen est resté impuni pour l’incident, et Hill était d’avis que le pilote Red Bull avait « dépassé la limite » en essayant de repousser son rival pour le titre, ce à quoi le le patron de l’équipe s’en est offusqué.

Hill a qualifié la conduite de Hamilton au Brésil de « l’une des meilleures que j’aie jamais vues en F1 », et le directeur de l’équipe Red Bull pense qu’il y a un déséquilibre dans la façon dont les deux prétendants au titre sont représentés à la télévision.

« Nous avons un pilote britannique qui vise un championnat du monde record », a déclaré Horner au Telegraph. « Et Damon n’a évidemment jamais été un fan de Max… si vous parlez aux Néerlandais alors Max peut marcher sur l’eau.

«C’est juste la façon dont les choses sont rapportées. Et, vous savez, parfois l’impartialité se perd.

Horner a déclaré au Qatar que lui et Hill parlaient « directement » au Brésil, après que l’ancien pilote Williams a souligné qu’il pensait que Horner avait parfois été « percutant » avec ce qu’il avait dit à propos de la bataille pour le titre.

Verstappen mène actuellement Hamilton de huit points avant les deux dernières courses de l’année, mais lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pense que Hill n’a pas semblé favoriser le Néerlandais au cours des dernières saisons, Horner n’a pas fourni d’explication concrète.

« C’est quelque chose que tu devrais demander à Damon. Mais il n’est pas un grand fan de Max d’après ce que je peux voir », a-t-il déclaré.

« C’est quelque chose qui a été perceptible au cours des deux dernières années. Mais tout le monde a droit à une opinion.

« Vous savez, c’est un monde libre. Et, comme je l’ai dit à Damon, je suis le genre de personne qui, si je ne suis pas d’accord avec votre opinion, je ne vais pas simplement me retourner.

« Si je pense que quelqu’un est un con, je lui dirai que je pense qu’il est un con. »