Damon Hill pense que Daniel Ricciardo a été inspiré par son «état d’esprit» à Austin

Damon Hill pense que la solide performance de Daniel Ricciardo à Austin est peut-être due à l’amour du pilote pour tout ce qui est américain.

Le pilote McLaren a connu une étrange première saison avec son équipe, une magnifique victoire à Monza se démarquant aussi brillamment que sa voiture aux couleurs de papaye parmi une surabondance de résultats largement médiocres.

Mais comme l’a souligné le Grand Prix d’Italie, il y a eu des progrès depuis la pause estivale alors que Ricciardo s’habitue davantage à la MCL35M – et cela s’est certainement encore manifesté au Grand Prix des États-Unis.

Ricciardo a surpassé son coéquipier Lando Norris en qualifications et en course, partant sixième et terminant cinquième pour donner un coup de pouce à McLaren dans sa bataille avec Ferrari pour terminer troisième du Championnat du monde des constructeurs.

Le joueur de 32 ans ne cache pas à quel point il aime être aux États-Unis et il a certainement adhéré à l’atmosphère unique du Circuit of The Americas, en partant pour le défilé des pilotes portant un gilet de l’équipe de basket-ball Texas Longhorns et un grand chapeau de cowboy.

Hill pense que le fait d’être dans un endroit heureux a contribué à la solide performance de Ricciardo sur la piste – ayant également été autorisé à courir dans la NASCAR de son héros Dale Earnhardt le matin des qualifications.

« L’état d’esprit des pilotes est un sujet vraiment intéressant », a déclaré le champion du monde 1996 sur le podcast F1 Nation.

«Il a fait l’éloge de combien il aime aller aux États-Unis et je pense que parfois cela élève votre état d’esprit, votre performance et vous trouvez cette chose qui se repose ou se cache et dont vous avez besoin pour vous inspirer. Il était définitivement en bonne forme dans cette course.

Concernant la bataille pour la troisième place du championnat des équipes, Hill a déclaré que la récente résurgence de Ferrari, qui s’est rapprochée à moins de 3,5 points de McLaren, n’était qu’attendue étant donné les tailles respectives des deux rivaux.

« Ils [Ferrari] devrait être forte », a déclaré Hill. « Nous les voyons subir une légère baisse de performance [historically speaking]. Ils devraient être une équipe de premier plan avec le budget dont ils disposent, l’expérience qu’ils ont. Ils devraient être là-haut.

« McLaren n’est évidemment pas sous-financé, mais ils ne sont pas aussi financés que Ferrari et ils ont fait un travail incroyable avec ce qu’ils ont. »

Hill a également fait l’éloge de Charles Leclerc, qui a terminé quatrième dans un splendide isolement, mais a reconnu qu’il n’y avait vraiment que les faits nus du résultat sur lesquels juger le pilote monégasque.

« Charles a fait du bon travail dans la course, mais personne ne l’a vraiment vu parce qu’il était dans le no man’s land », a-t-il déclaré.