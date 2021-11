Damon Hill pense que Daniel Ricciardo aurait dû reculer Valtteri Bottas au Mexique

Damon Hill pense que Daniel Ricciardo aurait pu éviter Valtteri Bottas au départ au Mexique en reculant plus tôt.

La course au virage 1 du Grand Prix du Mexique s’est avérée l’un des départs les plus chargés d’action jusqu’à présent en 2021, avec plusieurs incidents et points de discussion majeurs qui en découlent.

À l’avant, le poleman Valtteri Bottas et son coéquipier Mercedes Lewis Hamilton ont été submergés par Max Verstappen de Red Bull, qui a trouvé une voie claire autour de l’extérieur – bien que pour Bottas, le drame ne faisait que commencer.

Alors que les pilotes entraient dans le virage 1, Bottas a été coupé par la McLaren de Ricciardo par derrière, provoquant une vrille de la Mercedes.

Les deux pilotes ont ensuite passé le reste de leur course coincé au milieu du terrain avec Ricciardo franchissant la ligne P12, tandis qu’un mauvais arrêt au stand pour Bottas et plus tard une tentative réussie du tour le plus rapide l’ont vu terminer P15.

FIN DE LA VOITURE DE SÉCURITÉ LAP 4/71 Le moment de contact entre Bottas et Ricciardo 💥 Les deux siègent actuellement en P18 et P17 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/sSFblkFqUU – Formule 1 (@F1) 7 novembre 2021

Ricciardo après la course a déclaré qu’il croyait qu’il s’agissait d’un incident de course, s’excusant auprès de Bottas pour son rôle dans l’accident.

Et tandis que Hill a déclaré que la ligne de course de Bottas avait contribué, Ricciardo aurait néanmoins dû se rendre compte que le mouvement n’était pas en cours et a reculé plus tôt.

« Qu’est-ce qu’une ligne de course… c’est de rendre le virage aussi peu profond que possible », a déclaré le champion du monde 1996 sur le podcast F1 Nation. « Eh bien il [Ricciardo] l’a rendu aussi serré que possible en descendant à l’intérieur.

« Vous avez une option – vous pouvez vous arrêter puis tourner à droite, ce qu’il ne pouvait pas faire, ou vous pouvez traverser tout droit. En gros ce qui s’est passé [is] il n’en avait pas assez [space] et c’est le côté sale de la piste.

«Mais Valtteri a coupé dans le sommet. Je pense que cela vaut toujours la peine de laisser un peu d’espace au début de la course. J’avais l’habitude d’essayer d’avoir l’air vraiment vague sur l’endroit où j’allais, puis j’espérais que cela dissuaderait les gens, ne sachant pas si j’irais à droite ou à gauche.

« Donc, prendre la ligne de course normale dans le premier virage d’une course n’était probablement pas un bon coup de Valtteri.

« [But] Je pense que Danny aurait dû se retirer un peu plus tôt.