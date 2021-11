Damon Hill pense que les signes semblent désormais inquiétants pour Mercedes dans la lutte pour le titre avec Red Bull

Damon Hill a le sentiment que les choses semblent maintenant « très tristes » pour Mercedes avant les quatre derniers tours de la saison.

Alors qu’ils ont verrouillé la première ligne, le week-end de course du Grand Prix du Mexique a finalement été un échec pour l’équipe allemande.

Max Verstappen a gagné avec facilité pour porter son avance sur Lewis Hamilton au championnat des pilotes à 19 points tandis que la finition P3 de Sergio Perez et l’échec de Valtteri Bottas à marquer des points ont permis à Red Bull de réduire l’écart dans le championnat des constructeurs à un seul.

Avec Verstappen et ses collègues qui semblent beaucoup plus forts et devraient également avoir l’avantage au prochain tour à Sao Paulo compte tenu de l’altitude plus élevée, les choses ne s’annoncent pas bien pour les champions du monde en titre.

Hill dit qu’ils n’ont jamais été dans une telle position et ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’espoir pour eux à ce stade.

« Ça a vraiment l’air très, très triste, n’est-ce pas maintenant pour Mercedes? » a-t-il déclaré après la course au Mexique le Sports aériens.

« Je veux dire que nous parlions à Toto [Wolff} just now, it’s very difficult to think of something to say, isn’t it?

“They haven’t been in this position before where they’ve actually been this close to the end of a championship in the turbo-hybrid era where it’s actually been looking like it’s getting out of reach.”

¡Qué día tan especial para mi carrera! Es un día para guardarlo en nuestros corazones y platicárselo a nuestros nietos. ¡Gracias por tanto cariño, son los mejores!

Nadie más que ustedes se merecía este podium.

¡Vamos por más! Felicidades @Max33Verstappen @mexicogp pic.twitter.com/Vrh5mnRANv — Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 7, 2021

Rather than challenge his title rival in Mexico City, Hamilton spent the race trying to hold off Perez behind him and only just succeeded, crossing the line just a second ahead of him.

After a slow start to the year, the Mexican looks to have got to grips with his machinery now and has been fighting at the front in each of the past three races, taking P3 in all of them.

Hill thinks this is a big problem for Hamilton and his team.

“They’ve got another problem, haven’t they? They’ve got Checo now,” he added.

“Checo is on form… Literally, you have a situation where instead of racing Max, Lewis is actually [giving] tout ce qu’il a pour essayer de rester devant le deuxième pilote de l’équipe Red Bull.

Après la course, Hamilton a déclaré: « Cela montre à quel point leur voiture était rapide quand Sergio était si proche derrière moi et capable de suivre de si près. »

Bien que cela puisse sembler quelque peu irrespectueux pour Checo, Ted Kravitz dit ce n’était pas le cas.