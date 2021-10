Damon Hill pense que Max Verstappen a « deux doigts sur le trophée »

Max Verstappen aura déjà l’impression d’avoir deux doigts sur le championnat du monde, déclare Damon Hill.

Le Néerlandais a prolongé son avance dans la lutte pour le titre Lewis Hamilton à 12 points après avoir repoussé l’homme Mercedes pour remporter le Grand Prix des États-Unis la dernière fois.

Avec cette avance, ainsi que le fait que les deux prochaines courses se déroulent en altitude ce qui a favorisé Taureau rouge dans le passé, beaucoup pensent que le joueur de 24 ans est le grand favori avant les cinq derniers tours.

Bien que Hill pense que le travail n’est pas encore terminé, le champion du monde 1996 pense que Verstappen est sur le point de le sceller et le sait.

« Je pense que Max aura l’impression d’avoir deux doigts sur le trophée », a-t-il déclaré sur le F1 Nation Podcast.

« Ce n’est pas encore une prise à une main ou une prise à deux mains mais c’est définitivement deux doigts et je pense qu’il le saura, et je pense qu’il y aura un peu plus de relâchement de la pression pour lui avant le prochain quelques courses.

Max étend son avance sur Lewis de 1⃣2⃣ points. Il reste cinq manches 👀#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/EZHlQDra0M – Formule 1 (@F1) 24 octobre 2021

La tête du classement a énormément changé entre eux deux cette saison, Hamilton devançant son rival de deux points il y a tout juste deux tours.

C’est la première fois ces dernières années que le sport a un tel combat pour le titre, Hamilton triomphant confortablement en 2019 et 2020 et finissant par vaincre Sebastian Vettel assez tôt les deux saisons précédentes.

En fait, Hill ne se souvient pas d’avoir été témoin d’une bataille qui a tellement oscillé depuis l’époque de Nigel Mansell et Nelson Piquet dans les années 1980.

« J’essaie de me creuser la tête pour penser quand j’ai vu une avance de titre dans un championnat changer autant de fois que cela », a-t-il déclaré.

« C’est un vrai retour en arrière, et je pense que c’était peut-être Piquet et Mansell ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas. Combien de temps avez-vous [have to] retourner? »

Verstappen aurait très bien pu remporter le titre s’il n’avait pas crevé en menant le Grand Prix d’Azerbaïdjan et n’a pas été éliminé par une Mercedes à Silverstone et au Hungaroring.

Helmut Marko se sent le nombre de points qui ont été « innocemment perdus » est « remarquable » et est donc satisfait de l’avance de 12 points dont dispose actuellement Verstappen.