Damon Hill pense que Sergio Perez a un avantage sur Valtteri Bottas de Mercedes

Damon Hill pense que Sergio Perez détient un avantage sur Valtteri Bottas de Mercedes dans le rythme général de la course, alors que la paire

Perez lui-même convient qu’il s’habitue de plus en plus à sa voiture, mais admet que les performances en qualifications restent un problème car il se voit partir du pied arrière dans les courses en étant plus bas sur la grille que Max Verstappen.

Bottas, quant à lui, s’est avéré être un solide qualifié dans sa Mercedes, mais remporter neuf victoires sur 50 podiums et 17 pole positions au sein de l’équipe montre qu’il a un taux de conversion relativement faible pour transformer des samedis forts en dimanches fructueux avec l’Argent Flèches.

Perez, cependant, a un gain net de 10 positions par rapport aux places qualificatives en course jusqu’à présent cette saison – qui comprend une baisse de neuf places après une pénalité stop/go de 10 secondes et une vrille au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Hill a soutenu le Mexicain pour qu’il se rapproche de son meilleur de manière plus régulière chez Red Bull, après avoir gagné à Bakou où Bottas a terminé hors des points dans une Mercedes hors du commun.

« Je pense que c’est une tendance [Perez’s form]. Je pense que c’est une bonne tendance. Cela va dans la bonne direction », a déclaré le champion du monde 1996 Hill sur le podcast F1 Nation.

«Je pense qu’il développe sa force et sa confiance et l’équipe le fait aussi en lui. Alors oui, je pense qu’il faut du temps pour sauter dans une nouvelle voiture, une nouvelle équipe et découvrir comment tout cela fonctionne.

« Mais je pense que nous avons vu des éclairs de sa performance lorsqu’il se lance dans une course. Il n’est pas comme certains pilotes qui ne se qualifient que bien. je dirais Valtteri [Bottas] se qualifie bien et ne performe pas aussi bien en course. Alors que Sergio va généralement mieux en course.

À la suite de l’accident dramatique de Verstappen en provenance de l’Azerbaïdjan à quelques tours de la fin de la course, le Mexicain a remporté sa première victoire en tant que pilote Red Bull à Bakou et il est convaincu qu’il pourra continuer sur cette voie au fur et à mesure que la saison avance.

Perez a dû montrer son courage et son art de la course pour garder un Lewis Hamilton en charge derrière lui dans la course. Le Mexicain a réussi à faire sauter le pilote Mercedes dans les stands et a dû tenir le septuple champion du monde à distance au fur et à mesure que la course avançait.

Hamilton semblait sur le point de dépasser Perez au redémarrage à deux tours de la fin, mais il a bloqué et est allé tout droit au virage 1 pour remporter la victoire mexicaine.

Malgré ce coup de chance, Hill pense que cela ne devrait pas nuire à la qualité de la performance de Perez dans la capitale azerbaïdjanaise.

“Pendant une course entière, il n’a commis aucune erreur”, a déclaré Hill. « Lewis [Hamilton], on pouvait voir qu’il pensait qu’il manquait de temps et d’idées.

« Il était tout le temps à la radio en disant qu’il ne pouvait pas rester avec lui dans le secteur intermédiaire. Perez est expérimenté, il est calme dans le cockpit et en course, il est très fort.

