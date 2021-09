Damon Hill soupçonne Max Verstappen d’avoir “calculé” le choc de Monza

in

Damon Hill a demandé si Max Verstappen avait fait exprès de retirer Lewis Hamilton du Grand Prix d’Italie pour protéger son avance au championnat.

Un arrêt au stand très lent pour Verstappen l’a vu retomber dans une bagarre avec Hamilton, après avoir disputé la tête de la course avec Daniel Ricciardo de McLaren lors du premier relais.

Après l’arrêt de Hamilton, qui était également lent, le pilote Mercedes a émergé au coude à coude avec son rival pour le titre Verstappen alors qu’ils se précipitaient dans la chicane.

Avec Verstappen serré à l’intérieur, il a franchi les bordures de saucisses, a rebondi et a rebondi sur le côté de Hamilton, laissant les deux pilotes échoués dans le gravier et hors de la course.

Cela signifiait que Verstappen conservait une avance de cinq points sur Hamilton au championnat des pilotes – et Hill a soulevé l’idée que Verstappen savait exactement ce qu’il faisait.

“Je dois dire qu’en regardant la rediffusion de Max sur Lewis dans le virage 1, il n’y avait aucune chance qu’il fasse fonctionner cela”, a déclaré Hill, le champion du monde 1996, à Sky F1.

“Il a dû prendre des mesures d’évitement, comme Lewis l’a fait dans la deuxième chicane précédemment pour éviter un accident, donc la seule conclusion est qu’il aurait pu penser” Je dois le sortir “.

“Maintenant, je ne veux pas penser cela d’un pilote, mais je pense que c’était soit une erreur de jugement, soit un geste calculé pour entrer en collision avec Lewis.

“Ce qui est fort, fort, et je n’aime pas l’idée que j’accuse quelqu’un de faire ça, mais il a un avantage de points et c’était une course que Mercedes était censée gagner.

“C’est toute cette ambiance, et Max est toujours en tête du championnat.”

Vous avez le sentiment que cela pourrait être évoqué pendant un certain temps… #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/N3Q8dmuYio – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 septembre 2021

Hill a ensuite fait part de ses préoccupations directement au patron de Red Bull, Christian Horner, qui a fait valoir qu’il s’agissait d’un incident de course sans que Verstappen ou Hamilton ne soit plus responsable que l’autre.

“Je pense qu’il avait gagné assez pour avoir un peu plus d’espace pour travailler sur la gauche là-bas”, a déclaré Horner à la défense de son pilote Verstappen.

« Donc, je pense que vous pouvez probablement le discuter des deux côtés. Je pense que si vous prenez un terrain d’entente là-dessus, vous diriez que c’est un incident de course, mais je pense vraiment que vous pourriez affirmer que Max aurait dû reculer un peu plus vers la gauche, vous pouvez affirmer que Lewis aurait dû lui donner plus d’espace.

“Donc, répartir le blâme en faveur d’un côté ou de l’autre, je pense vraiment que cet incident est très difficile à faire.”

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, avait une ligne de pensée similaire à celle de Hill, qualifiant les actions de Verstappen de “faute tactique”, quelque chose que Horner a admis qu’il était “déçu” d’entendre.

“Je suis déçu que Toto dise que ce serait une faute professionnelle, mais je pense que c’est un incident de course et heureusement personne n’a été blessé aujourd’hui”, a déclaré Horner.