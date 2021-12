Damon Hill soupçonne que la rivalité entre Toto Wolff et Christian Horner « est une façade »

Toto Wolff et Christian Horner ont été décrits comme des ennemis acharnés lors de la campagne 2021 – mais Damon Hill soupçonne que la rivalité n’est peut-être pas authentique.

La guerre entre Mercedes et Red Bull cette année restera comme l’une des plus féroces jamais vues en Formule 1 et faisant partie de cette bataille tendue était un match d’argot très public entre les deux chefs d’équipe : Wolff et Horner.

Il y a eu des poignées de main à l’amiable à Abu Dhabi, mais cela est arrivé après une saison où les deux patrons se sont échangé des insultes, dont la plupart n’auraient pas semblé trop déplacées dans une cour de récréation.

En surface, il semble que Wolff et Horner ne s’aiment pas, mais le champion du monde de 1996 Hill pense que la rivalité entre le duo a été exagérée, car la bataille pour le titre a bel et bien fait irruption dans le courant dominant.

« Je pense que c’est une façade, en fait », a déclaré Hill sur le dernier podcast de F1 Nation.

«Je pense que c’est une façade qu’ils ont mise.

« C’est tellement triste que vous ayez ces deux camps.

«Ils subissent tous les deux toute la pression et toutes les mêmes expériences ou des expériences similaires. Les victoires, les défaites, et le genre de rivalité et tout ce qu’ils vivent.

« Mais ils ne peuvent pas le partager ensemble, tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu’un jour, quand la guerre sera finie, ils pourront prendre une tasse de thé ensemble.

Alors que Hill pense que Wolff et Horner s’entendent mieux que la plupart ne le soupçonnent, sa collègue de Sky F1 Natalie Pinkham pense qu’il existe une véritable aversion entre les patrons.

« Je ne [think it’s a front], » elle a dit.

«Je pense que ce sont des gens très différents, qui en fait n’apprécieraient probablement pas vraiment une bière ensemble.

« Je pense juste que ce sont des gens différents. Ils sont tous les deux géniaux, mais ils sont très différents et c’est la même chose avec Max et Lewis.

« Ils ne se détestent pas, mais ils ne s’asseyaient jamais et ne bavarderaient pas avec un bol de pâtes ensemble.

« Je pense que nous parlons de personnages très différents. »

Même si nous sommes maintenant officiellement en mode post-saison, les plaintes et les plaintes entre Mercedes et Red Bull continuent.

Au cours du week-end dernier, dans une interview avec The Telegraph, Horner a exprimé son aversion pour Mercedes utilisant un comportement « intimidant » en faisant venir un avocat avec eux pour protester contre l’issue du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Verdict PlanetF1