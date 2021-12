Damon Hill trouve les critiques et les blagues de Max Verstappen de la FIA « insoumises »

Damon Hill estime que les critiques de Max Verstappen à l’encontre de la FIA et ses blagues sur les amendes qu’ils lui ont infligées sont « fausses ».

Le Néerlandais a été pénalisé par l’instance dirigeante du sport à plusieurs reprises ces derniers temps, des sanctions sportives et financières lui étant infligées.

Au Brésil, alors qu’il a été licencié pour avoir apparemment forcé Lewis Hamilton hors de la piste au virage 4 pendant la course, il a été condamné à une amende de 42 700 £ pour avoir touché l’aileron arrière de la Mercedes dans le parc fermé après les qualifications.

Entre-temps, lors de sa dernière sortie en Arabie saoudite, il a été contraint de reculer de deux places pour le premier redémarrage et a ensuite été pénalisé de deux pénalités pour sa course roue à roue avec son rival pour le titre.

Parlant de telles décisions lors du dernier week-end de course à Abu Dhabi, il a déclaré qu’il avait l’impression de ne pas être traité de la même manière que les autres pilotes et a plaisanté en disant qu’il payait pour les dîners et le vin de la FIA.

« Je ne comprends pas parce que je pensais que je courais fort », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Ce qui s’est passé, pour moi, ne méritait aucune pénalité. Vraiment, les deux autres personnes qui l’ont fait, ils n’en ont pas eu. Il n’y a que moi qui comprends et, bien sûr, en se battant au front, les gens étaient plus critiques, je suppose. Pour ma part, je ne comprends pas…

« Je me retrouve avec des pénalités alors que les autres pilotes font de même et ne reçoivent pas de pénalité. J’ai payé une belle amende à la FIA, ils ont donc dîné et bu du bon vin, mais cela ne semble pas aider.

Et dire… pendant tout ce temps, nous pensions que Max aimait ce Red Bull. #f1 🇦🇪 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/mxdbCd0qhv – PlanetF1 (@Planet_F1) 9 décembre 2021

Ce n’est pas la première fois cette saison que Verstappen émet de telles critiques et fait de telles blagues, et Hill ne pense pas que cela envoie le meilleur message.

Avec les deux rivaux au titre à égalité de points avec une course à faire et Verstappen devant le compte à rebours, beaucoup pensent que le Taureau rouge l’homme peut exterminer Hamilton à dessein, et Hill dit que ses commentaires ont largement provoqué de telles prédictions.

À ses yeux, le jeune homme de 24 ans est « hypocrite » et « intimidant ».

« Max pique un peu en disant: » J’espère que vous apprécierez votre déjeuner sur mon amende à la FIA « », a déclaré l’ancien champion du monde à The F1 Show de Sky Sports.

«C’est divertissant, mais il est aussi un peu fourbe parce qu’il a en fait provoqué beaucoup de réactions et de suggestions selon lesquelles il pourrait faire quelque chose de méchant.

« Il est intransigeant et intimidant. Tout peut arriver. Nous ne savons pas.

Verstappen lui-même a démenti les affirmations selon lesquelles il provoquerait un accident, en disant : « En tant que conducteur, vous ne pensez pas à ces choses. »