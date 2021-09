Damon Hill: “Valtteri Bottas semblait juste faire signe à Max Verstappen”

in

Le champion du monde 1996 Damon Hill ne pouvait pas comprendre le manque de défense de Valtteri Bottas contre Max Verstappen en Russie.

Bottas recevrait une pénalité moteur après avoir pris une cinquième nouvelle unité de puissance de la saison pour des raisons tactiques, avec le sentiment que Mercedes a fait cela pour retarder la progression de Max Verstappen depuis le dernier sur la grille.

Verstappen était bientôt derrière Bottas, le Finlandais partant de la 17e place, mais c’est le manque de défense de Bottas qui s’est avéré plutôt déroutant alors qu’il laissait la porte grande ouverte à Verstappen pour passer à l’intérieur.

Interrogé par Sky F1 sur ce dépassement, Bottas a déclaré : “Je ne l’ai pas vraiment vu venir, donc je dois jeter un œil, mais il progressait beaucoup mieux que moi sur le terrain.”

Hill n’a cependant vu aucun effort de Bottas pour faire courir le Néerlandais, affirmant qu’il l’avait effectivement « fait signe ».

“Vous ne pouvez pas ignorer le fait que le gars qui est arrivé deuxième a commencé la course derrière lui et que son coéquipier a remporté la course”, a déclaré Hill, également via Sky F1.

“Valtteri, pendant la course, nous nous attendions à ce qu’il mette en place une petite défense pour combattre le virage Mercedes contre l’équipe Red Bull et Max Verstappen, mais il a semblé lui faire signe de passer.

« Peut-être qu’il ne voulait tout simplement pas d’ennuis. Il n’a pas l’air de courir. C’était presque comme un cadeau pour Max.

Le plus grand miracle doit être Bottas qui a terminé 5e après avoir occupé la 14e place pendant toute la course – Matt Gallagher (@MattyWTF1) 26 septembre 2021

Bottas a finalement franchi la ligne P5, avec une certaine confusion quant à sa stratégie exacte pour la course.

Il n’a pas vraiment donné d’explication, mais a réitéré ses difficultés à dépasser les voitures devant.

“Je pensais que c’était clairement mieux, en termes de progression, mais pour moi, le simple fait de suivre d’autres voitures dans certains virages m’a causé un gros sous-virage”, a déclaré Bottas à propos de sa stratégie à Sotchi.

“Et c’est pourquoi je ne pouvais pas suivre, et j’étais un peu sur le pied arrière.”

De fortes pluies frapperaient l’Autodrom de Sotchi dans les phases finales, forçant un dilemme tardif sur la possibilité de s’arrêter pour les intermédiaires.

Bottas a déclaré qu’il avait été contraint de s’arrêter un tour plus tard qu’il ne le souhaitait, mais ne se plaignait pas car cette situation frénétique lui « a sauvé la course ».

« En effet, c’était la clé, quand m’arrêter, et pour être honnête, j’ai demandé à m’arrêter un tour plus tôt, mais je pense que l’équipe n’était pas prête », a expliqué Bottas.

« J’ai donc dû faire le tour une fois de plus puis m’arrêter, mais j’étais toujours l’un des premiers à m’arrêter, ce qui était bien.

“Je pense donc qu’à la fin, cette situation m’a en quelque sorte sauvé la course parce que progresser dans le peloton était vraiment difficile pour moi, j’ai vraiment eu du mal, donc ce n’était pas une journée facile.”