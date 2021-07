Damon Hill: Verstappen et Hamilton “effrayant d’agressivité” ont “besoin de se calmer”

Damon Hill dit que Max Verstappen et Lewis Hamilton doivent « se calmer un peu », estimant que les deux étaient « effrayants d’agressivité » à Silverstone.

La bataille pour le titre entre le duo a éclaté au Grand Prix de Grande-Bretagne avec le hollandais s’écraser lourdement après que les deux aient pris contact à Copse.

L’incident est survenu après que les deux hommes se soient affrontés extrêmement fort dans le premier tour, aucun des deux pilotes ne donnant un pouce à l’autre.

Hill pense que la façon dont ils couraient était dangereuse et qu’ils devraient tous les deux réduire les choses d’un cran.

«Je pense qu’ils ont besoin de le refroidir un peu. Je pense qu’ils y allaient tous les deux avec une agressivité effrayante dans cette course », a-t-il déclaré sur F1 Nation. Podcast.

« Et je pense que c’était un produit de la course précédente. En d’autres termes, le sprint du samedi a fait savoir à Mercedes que si Max sortait devant, vous ne le verriez pas pour la poussière et je pense qu’ils savaient qu’ils devaient prendre de l’avance.

“C’était donc une combinaison de facteurs qui auraient pu rendre Lewis un peu plus désespéré et agressif, et Max aussi, car ce demi-tour d’ouverture était peut-être le tour d’ouverture le plus excitant et le plus audacieux et aussi légèrement risqué que j’ai vu dans I ne sais pas combien de temps.

«Vous avez vu les rediffusions et vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens dans la foule ont des images de Max volant vers eux dans les tribunes et cette voiture se déplaçait très vite. Max a pris un sacré coup.

“Donc, c’était vraiment un peu risqué, et je pense que nous avons eu de la chance de ne pas avoir de blessure.”

C’est la première fois que Verstappen est impliqué dans un combat pour le titre dans sa carrière de F1, tandis que Hamilton cherche à remporter un huitième record de championnat du monde.

En regardant les situations dans lesquelles se trouvent les deux pilotes, Hill se souvient du jeune Michael Schumacher qui a remporté son premier titre en 1994 et pense que Hamilton aura lui-même du mal à s’écarter des jeunes pilotes.

“La rivalité que nous observons est la relève de la garde pour l’avenir du sport”, a ajouté Hill.

«Nous voyons un gars ne pas lâcher prise, ne pas abandonner un titre mondial parce que c’est la dernière cerise sur le gâteau, et Max va essayer d’arrêter ça. Et c’est là que Michael Schumacher a rejoint Ayrton Senna en 1994.

« C’est fantastique si vous pouvez atteindre une position dominante, mais il y a toujours quelqu’un de nouveau qui arrive. Vous savez que le temps joue contre vous et que la nouvelle ère sera quelqu’un d’autre.

“Et en fait, abandonner votre position, votre identité en tant qu’homme, est assez difficile.”