Damon Hill: Vettel se fait battre en pâte

La chute de Sebastian Vettel en tant que pilote de Formule 1 haut de gamme a pris un autre coup dur avec ses débuts sous la normale pour Aston Martin lors du week-end d’ouverture de la saison 2021 du Grand Prix de Bahreïn.

Comme mentionné dans un rapport précédent, la forme lamentable de Vettel a continué même après avoir quitté la toxicité de Ferrari où il a passé six années infructueuses, sa dernière la saison dernière épouvantable pour le moins.

Damon Hill est intervenu sur le sujet après la course éclairée de Sakhir, au cours de laquelle Vettel s’est écrasé sur Esteban Ocon alors qu’il se dirigeait vers une décevante 15e place, l’avant-dernière des voitures toujours en circulation à la fin.

Le champion du monde de F1 1996 a déclaré lors d’un podcast F1 Nation: «C’est comme regarder ce match mexicain à la fête, la pinata. Il est battu en pulpe.

«Ce qui lui arrive est horrible à regarder. Je sens que quelque chose doit changer dans sa constellation psychologique. Il a besoin de voir un mystique et d’aller se faire retirer une sorte de mauvais esprit. Il a fait quelque chose de mal pour mériter ça.

«Je pense qu’il y a une sorte de point de basculement de l’équilibre psychologique. Et je pense que si vous vous sentez sur vos talons, si vous vous sentez un peu hésitant à propos de quoi que ce soit. C’est comme un tacle de rugby, on ne peut pas y aller à moitié cuit.

«Et il ressent comme ça la punition qu’il subit. Et les ecchymoses qu’il subit l’inquiètent. J’ai peur que ça ne fasse qu’empirer, ça doit être un peu le fait de se débarrasser de tous ces mauvais sentiments négatifs.

«Une fois qu’il a fait cela, il a toutes les capacités du monde. Il pourrait courir à l’avant avec Lewis et avec Max », a osé Hill.

À Bahreïn le week-end dernier, non seulement l’Allemand de 33 ans a bouffé son jour de course, mais il ne s’est pas non plus rendu service en n’interrompant pas sa course de qualification sous les jaunes et relégué au fond de la grille pour son échec.

Même sans pénalité, il n’aurait commencé qu’à partir de la 18e place sur la grille après un samedi soir où il a extrait peu de rythme de l’Aston Martin par rapport à son coéquipier Lance Stroll et, bien sûr, le meilleur temps de Max Verstappen de Red Bull était bien hors de sa portée.

Vettel a admis par la suite: «Je ne me sens pas chez moi dans la voiture. Beaucoup de choses se battent contre moi, de sorte que je ne peux pas me concentrer sur la conduite.

Cependant, le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, a soutenu son pilote et n’était pas encore prêt à lever le drapeau rouge, citant les premiers jours: «La voiture est complètement différente de celle qu’il conduisait auparavant. Toute la philosophie, le groupe motopropulseur.

«Sebastian n’est avec nous que depuis quelques jours. Il n’a pas été en mesure de parcourir une grande distance lors du test et il s’y habitue toujours, mais je ne doute pas qu’il finira par retrouver son meilleur niveau.

«Il n’y a aucune raison de sauter aux conclusions. Nous avons eu une course. Oui, ce n’était pas la meilleure course, mais il y a aussi des points positifs. Ses chronos étaient similaires à ceux de Lance (Stroll), qui a passé beaucoup de temps avec nous, et à certains moments, il était très compétitif.

« Bien sûr, je parlerai à Sebastian de la dernière course, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions », a ajouté Szafnauer.

Une conclusion qui peut très certainement être tirée est que Vettel est suspect dans le combat de roue à roue, un trait qui remonte même à ses jours de gloire chez Red Bull. Et quand il s’écrase, il a tendance à rejeter le blâme. Souvenez-vous du Brésil 2019 quand il a percuté son coéquipier Charles Leclerc.

Avance rapide jusqu’à dimanche, et la même chose avec Esteban Ocon; après un brain-fade qui n’était pas digne d’un quadruple champion du monde de F1, une Alpine a été défoncée par l’Aston Martin n ° 5. Le pauvre Ocon a été blâmé pour un incident dans lequel il n’avait aucune faute.

La critique monte, son compatriote Ralf Schumacher parmi les critiques, observant sur Sky Germany: «Ce qui me dérange le plus, c’est la façon dont il traite les choses. Lorsqu’il est arrivé à Ocon, il s’est immédiatement plaint à la radio du fait qu’Ocon aurait changé de ligne.

«Mais quand vous regardez les enregistrements, il est clair à 100% que ce n’était que l’erreur de Vettel. Après la course, il s’est excusé auprès d’Ocon, mais la question reste de savoir pourquoi Sebastian continue de faire des erreurs comme celle-ci. Avec son expérience, il devrait pouvoir mieux évaluer des situations comme celle-là, il doit donc se remettre en question.

«Je ne pense pas que nous ayons à nous soucier de l’ambiance chez Aston Martin en ce moment – la collaboration est encore trop fraîche pour cela. Mais cela pourrait basculer à un moment donné après de nouvelles expériences négatives », a ajouté Schumacher, six fois vainqueur du Grand Prix.

Le chef de la F1, Ross Brawn, a rapporté dans ses notes d’après-course: «Sebastian Vettel n’a pas fait les meilleurs débuts pour Aston Martin. Dans le feu de l’action, il a blâmé Esteban Ocon pour leur accident, mais je ne pense pas que quiconque ait vu cela de cette façon.

«Ce n’était pas un week-end génial et j’espère qu’il pourra le faire parce qu’il est quatre fois champion du monde qui a le potentiel pour livrer encore plus de bons disques», a été la conclusion politiquement correcte de Brawn.

Le patron de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, qui connaît Vettel depuis ses jours à Toro Rosso, a également eu son mot à dire: «Il faut fournir à un pilote une bonne voiture; l’Aston Martin ne semble pas être le jaune de l’œuf.

«Au moment où il a décidé d’aller chez Aston Martin, on pensait qu’il pourrait être bien en avance avec une nouvelle voiture. La théorie est une chose, la réalité en est une autre.

«En août, tout le monde [at Aston Martin] vous dire qu’ils veulent construire la meilleure voiture. Mais alors il n’y a aucune confiance dans la voiture ou dans l’équipe. Il ne peut pas gagner le championnat du monde avec cette voiture, c’est hors de question car ce n’est pas si bon. C’est très instable sur l’essieu arrière.

«Si vous êtes dos au mur comme le fait Vettel, vous prenez plus de risques. Avec son expérience, il peut faire avancer une équipe. Il sait gagner des courses et des championnats du monde et la relation sera optimale lorsque le succès sera atteint.

Pendant ce temps, les rivaux en difficulté sont toujours une bonne nouvelle pour une équipe, comme l’a ajouté effrontément Tost: « Ils sont derrière nous et j’espère que cela restera ainsi. »

Quoi qu’il en soit, pour ses critiques ou ses fans, les projecteurs sont fermement sur Vettel pour toutes les mauvaises raisons maintenant, il doit élever son jeu et arrêter les erreurs stupides. Ce sera une demande difficile pour un pilote dont la disgrâce a commencé il y a trois ans et s’est poursuivie sans relâche.

Ce ne sera donc pas une surprise, si les choses continuent ainsi pour Seb, il pourrait bien décider « assez! » et arrêtez avant la fin de la saison, ce qui lui permet de rester à la maison pour passer du temps de qualité avec sa femme et ses trois enfants.