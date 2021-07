Damon Lindelof et Matt Reeves produiront un drame médical magique pour HBO Max

Damon Lindelof et Matt Reeves s’associent pour produire un “drame médical magique-réaliste” pour HBO Max, selon The Hollywood Reporter.

La série s’appellerait The Human Conditions et suivrait une jeune médecin britannique qui « doit apprendre à traiter des maladies impossibles et fantastiques en guérissant les problèmes émotionnels qui les sous-tendent – ​​et en affrontant les siens en cours de route ». Oscar Sharp écrira et réalisera en plus de la production exécutive de l’émission. Le CV de Sharp est encore assez court, mais il est surtout connu pour le court métrage The Karman Line, qu’il a écrit et réalisé, et pour avoir réalisé Sunspring, un court métrage de 2016 écrit par une IA formée aux scripts de science-fiction.

Lindelof et Reeves rejoindront Sharp dans la production exécutive de la série. Lindelof est surtout connu comme le showrunner derrière Lost, les restes et la série Watchmen 2019 de HBO. Reeves, quant à lui, a réalisé Cloverfield, L’aube de la planète des singes et Warner Bros.’ film de super-héros The Batman, qui sortira l’année prochaine. Reeves est également producteur exécutif de la prochaine série animée Batman: Caped Crusader, aux côtés de JJ Abrams et du créateur de Batman: The Animated Series Bruce Timm. Daniel Pipski, Rafi Crohn, Tanya Seghatchian et John Woodward sont également producteurs de l’émission.

