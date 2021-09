Damon Lindelof explique pourquoi la saison 6 de Lost explore l’au-delà ⋆ 10z viral

Perdu le créateur, Damon Lindelof, révèle pourquoi la dernière saison de la série a exploré l’au-delà. Créée en 2004, la série a duré six saisons et a suivi un groupe disparate d’étrangers alors qu’ils se battaient pour survivre sur une île déserte. À ses débuts, le récit a rapidement séduit le public avec ses intrigues mystérieuses et ses personnages compliqués. Les critiques et les téléspectateurs ont célébré la série pour son engagement à démêler les nuances émotionnelles de sa distribution. Le spectacle a également creusé profondément dans le mythe global de l’île, laissant des indices alléchants pour son groupe de survivants. Bien que la dernière saison de Lost ait reçu des critiques mitigées, la série se classe souvent en tête des listes des critiques pour la meilleure série de tous les temps.

Notamment, la finale de Lost, diffusée en 2010, a attiré près de 14 millions de téléspectateurs. Après plusieurs saisons d’accumulation, les fans se sont mis à l’écoute pour enfin découvrir ce qui, exactement, avait causé les événements étranges sur l’île. Au cours du dernier épisode, les personnages principaux se sont réunis dans le « flash-sideways », qui représentait l’au-delà. Initialement présenté comme une série de courtes scènes, de nombreux survivants se sont apparemment rencontrés tout en vivant des vies alternatives. Cependant, une fois qu’ils se sont reconnus, ils ont pu passer sur un autre plan d’existence. Malheureusement, l’épisode s’est terminé avec l’ensemble clé, dont le protagoniste Jack Shepard (Matthew Fox), se réunissant dans une église ensoleillée après leur mort.

En parlant sur le podcast The Storm, Lindelof a partagé son raisonnement derrière la décision de présenter l’au-delà comme un point critique de l’intrigue. Comme il l’a noté, lui et les scénaristes voulaient faire une déclaration à fort impact. Lisez ce que Lindelof a dit ci-dessous :

“Je pense que pour moi personnellement, entrer dans la saison 6… et je vais basculer entre le pronom” je “et” nous “parce que vous m’avez posé une question très spécifique sur moi, mais nous en tant que collectif, Carlton et moi et le écrivains et [Jack] Bender a été dans une certaine mesure assez impliqué dans de nombreuses conversations concernant ce que nous allons faire au cours de la dernière saison en termes de construction de la chronologie latérale. C’était comme, mettons cinq heures de contenu dans l’au-delà et montrons-le simplement. C’est le mystère. Nous n’allons pas donner une réponse satisfaisante quant à la raison pour laquelle les oiseaux volaient dans les murs ou ce que fout ce jacuzzi dans le temple de merde de Sayid, mais nous allons vous dire ce qui se passe quand vous mourez… Sentons notre chemin à travers ce que ressent l’expérience émotionnelle subjective d’être mort par rapport à “où allez-vous”. Explorons le genre de fondements émotionnels de ce genre d’espace… errant. Alors oui, en entrant dans la dernière saison, je cherchais essentiellement à “voici ce que l’on ressent une fois que vous êtes mort”. Je n’ai pas vu cela assez fait dans la culture populaire, et je suis vraiment intéressé à explorer cet espace. »

Cependant, la finale de Lost a finalement aliéné un grand nombre de téléspectateurs, y compris une base de fans fidèles qui avait scruté avec passion chaque fil narratif. De nombreux téléspectateurs ont critiqué la finale pour avoir abandonné les mystères de plusieurs saisons qui sont restés sans réponse. Notoirement, le plan final de l’épave de l’avion a également dérouté les fans. Certains ont continué à théoriser que tous les personnages étaient morts depuis le début, même après que le co-créateur Lindelof ait réfuté cette affirmation. Récemment, l’alun Josh Holloway, qui a joué le favori des fans, Sawyer, a ajouté de l’huile sur le feu en conjecturant de la même manière que les survivants étaient au purgatoire depuis l’accident d’avion dans le premier épisode.

Bien que la finale de Lost suscite souvent des débats très disputés, il est indéniable que la série a laissé une empreinte à la télévision. Alors que la fin a peut-être déçu les fans avec son récit incohérent, l’ensemble du spectacle reste une facette bien-aimée de l’histoire des médias. Perdu a démontré à la fois les faiblesses des intrigues trop compliquées et les forces des caractérisations riches et réfléchies. Bien que cela fasse onze ans depuis la finale, son impact continue en effet à ce jour.

