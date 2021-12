Damontae Kazee des Cowboys, Dak, Zeke, lors de l’arrestation d’un DWI, a perdu son nom, montre une vidéo

Lire du contenu vidéo

Sécurité des Cowboys de Dallas Damontae Kazee a dit à un flic avec qui il avait été Dak Prescott et Ézéchiel Elliott heures avant son arrestation pour CFA… disant qu’il avait fait la fête avec les deux juste avant de prendre le volant.

Tout est dans une nouvelle vidéo policière, obtenue par TMZ Sports, qui révèle que Kazee a abandonné ses deux coéquipiers superstars après avoir été arrêté dans la région de Dallas le 19 octobre vers 3 heures du matin.

Dans les images, on peut entendre un flic dire à Kazee qu’il l’avait arrêté en raison de son incapacité à utiliser un clignotant ainsi que d’une conduite erratique.

Kazee – qui semblait brouiller ses mots – a dit « mon mauvais » … et a ensuite expliqué qu’il avait été avec le quart-arrière des Cowboys et qu’il était revenu plus tôt dans la soirée.

« J’étais juste avec Ezekiel Elliott et Dak Prescott et nous nous amusions juste – nous sommes sortis », a déclaré Kazee au flic.

Le joueur de 28 ans, qui vient de signer avec les Cowboys cette intersaison, a déclaré à l’officier qu’il avait « probablement comme trois coups de feu » pendant son absence – ajoutant que lui, Prescott, Elliott et d’autres étaient dans un restaurant du centre-ville de Dallas.

« Aujourd’hui, nous allions juste manger dehors », a déclaré Kazee, « parce que c’est la soirée des débutants. »

Le flic a ensuite soumis Kazee à des tests de sobriété sur le terrain – et vous pouvez le voir dans la vidéo, Kazee n’a semblé réussir aucun d’entre eux.

Kazee semblait avoir du mal à compter à rebours et ne marchait pas proprement en ligne droite – et il a finalement été arrêté et réservé sur un délit de CFA.

Damontae Kazee intercepte la passe dans la zone des buts 🙌 #DallasCowboys : #DALvsLAC sur CBS

📱: application NFL pic.twitter.com/w7iVuEl5fG – NFL (@NFL) 19 septembre 2021 @NFL

Kazee a abordé la situation avec des journalistes de Dallas quelques jours après l’incident… en disant : « Je me suis excusé auprès de ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs et le propriétaire, qui m’a donné un travail. »

« Je suis heureux que le Seigneur m’ait aidé à sortir », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il « s’occuperait » de toute punition que la NFL lui infligerait pour tout cela. « Je n’ai frappé personne, je ne me suis pas fait mal. Je suis juste reconnaissant d’être là maintenant. »

Kazee a commencé neuf matchs avec Dallas cette saison, enregistrant 27 plaqués et une interception.