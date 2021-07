Damsgaard, le joyau revalorisé du Danemark

04/07/21 à 20:01 CEST

Si tout suit son cours habituel dans le monde du football, Mikkel Damsgaard fera pleuvoir les offres à la fin de l’Eurocup, vitrine parfaite pour l’un des talents du tournoi qui a décidément mis la tête sur le marché.

Signé par Sampdoria l’année dernière en échange de presque Sept millions euros à Nordsjaelland, en seulement un an il s’est revalorisé et le club italien souhaite 40 millions d’euros pour son départ.

Des clubs comme lui Tottenham, les Barcelone, les Inter ou la Juventus Ils auraient déjà pu s’enquérir de la perle danoise, qui à l’Eurocup, à tout juste 21 ans, a montré qu’elle avait les qualité suffisante faire le grand saut dans une équipe plus importante que la Sampdoria.

Ses numéros avec le Danemark ne passent pas inaperçus. Depuis ses débuts lors d’un match amical contre la Suède en novembre 2020, il a joué un total de 452 minutes Distribué dans sept rencontres: une paire de matches amicaux (Suède et Allemagne), une paire qualificative pour la Coupe du Monde Qatar 2021 (Moldavie) et quatre de l’euro (Belgique, Russie, Pays de Galles et République tchèque).

Pendant tout ce temps, Damsgaard marqué trois buts (une toutes les 150 minutes), deux vers la Moldavie et une vers la Russie, et a donné quatre passes décisives (une paire à Kasper Dolberg contre la Moldavie et le Pays de Galles, et une à Alexander Bah et Andreas Skov contre la Suède et la Moldavie, respectivement).

Son ascension au Championnat d’Europe est due, en partie, à le malheur de Christian Eriksen. Son absence due à un problème cardiaque après s’être effondré lors de la première du Danemark contre la Finlande, a ouvert les portes de la position de départ pour Damsgaard. Après cet incident malheureux, il a reconnu que le milieu de terrain de l’Inter c’est une de ses influences.

“Christian Eriksen C’est le meilleur avec qui j’ai jamais joué c’est une inspiration. Je l’ai beaucoup vu jouer, j’ai fait attention à la façon dont il cherche des espaces et j’ai essayé d’incorporer ses choses. C’est incroyable d’avoir pu être avec lui et regardez-le jouer », a-t-il déclaré.

Damsgaard, comme il l’explique lui-même, ne joue pas exactement à la place d’Eriksen : « Je suis plus un joueur de groupe et c’est plus un milieu de terrain, j’essaie de jouer dans mon propre style et chercher les écarts entre la défense et connectez le centre du terrain avec les avants. Je ne pense pas trop aux comparaisons.”

Votre coach, Kasper Hjulmand, a changé le système danois tout au long du Championnat d’Europe. Cela a commencé par un 4-3-3 contre la Finlande, puis tout au long du tournoi, il a prouvé du 3-5-2 au 3-4-3 dans lequel Damgaard a trouvé un logement dans la zone supérieure à droite et à gauche.

Mais il peut jouer dans plus d’endroits, car l’une des meilleures vertus du milieu de terrain de la Sampdoria est sa polyvalence et sa capacité à agir. extrême, de Demi-point ou de à l’intérieur. Et il le sait très bien Hjulmand, qui il y a des années n’a pas laissé son talent s’échapper pour rejoindre l’équipe première du Nordsjaelland, où il a explosé jusqu’à faire ses valises pour le football italien.

Le sien grand but pour la Russie représente le meilleur exemple de la catégorie Damsgaard. Il a ouvert le score à la 38e minute avec un lancer lointain imparable qui a donné au Danemark un demi-ticket pour les huitièmes de finale. Plus tard, au deuxième tour, il a donné un aide à Dolberg qui a commencé la victoire contre le Pays de Galles.

Décisif et marquant, Damsgaard est devenu l’un des meilleures armes de votre sélection surprendre l’Angleterre. Il a gagné sa place sur la liste des hommes les plus importants de son équipe aux côtés de Schmeichel, Kjaer, Dolberg, Poulsen ou Maehle. Et, si sa valeur a déjà augmenté dès sa première année à la Sampdoria, après le Championnat d’Europe les grands clubs d’Europe ils devront sortir le chéquier s’ils veulent acquérir le joyau revalorisé du Danemark.