Dan Abrams affronte Ken Starr sur les rôles de destitution “ hypocrite ” ⋆ .

Fondateur de Mediaite et analyste juridique en chef d’ABC News Dan Abrams face à un avocat républicain Ken Starr sur ses rôles très différents dans deux procès de destitution présidentiels très différents sur l’épisode de lundi du Dan Abrams Show.

«Permettez-moi de vous interroger sur la mise en accusation», a déclaré Abrams, rappelant à Starr sa position selon laquelle le pays entrait dans une ère de destitution. «Beaucoup ont souligné le fait que la dernière mise en accusation était motivée par votre rapport. Et donc cela semblait hypocrite, ironique, absurde, je ne sais pas quel est le mot, que vous parliez de la guerre, la destitution est l’enfer, cela divise le pays comme rien d’autre, et pourtant vous avez conduit cela force pour le président Clinton.

«J’appellerais cela ironique», a déclaré Starr, «mais j’espère que vous n’irez pas au-delà de l’ironique, car je ne pense pas qu’il soit juste d’aller au-delà de l’ironique.

Quelques instants plus tard, après quelques allers-retours supplémentaires sur les actions de Starr concernant la (première) mise en accusation de Clinton et de Trump, Abrams a déclaré que quelqu’un pouvait croire que ce que Clinton avait alors fait était mal et méritait d’être destitué, tout en se demandant pourquoi Starr se disputait maintenant. cette mise en accusation est source de division.

«Une partie de votre argument [in the Trump impeachment] s’est concentré sur cette question de la division plus large de la destitution », a déclaré Abrams. «Je pense que je vais aller plus loin que l’ironie, et appeler cela hypocrite.»

“Eh bien, c’est – bienvenue dans notre douce terre de liberté, où vous pouvez non seulement avoir cette opinion, mais vous pouvez même essayer d’annuler cette opinion”, a déclaré Starr.

«Non, je n’essaye pas d’annuler», a répondu Abrams. “Je vous confronte simplement à cela et vous permet de répondre.”

Starr a défendu ses remarques lors de la destitution de Trump en répétant ce qu’il a dit auparavant, à propos d’être dans un «âge de destitution», en raison du statut de conseiller spécial, et qu’il aurait préféré la censure à la destitution.

Starr a mené l’enquête sur le président de l’époque Bill Clinton qui a abouti à un procès de destitution en 1999; Clinton a finalement été acquitté. En 2020, Starr a représenté l’ancien président Donald Trump lors de son premier procès de destitution, pour savoir si «l’appel téléphonique parfait» de Trump au président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans lequel Trump semblait avoir demandé à Zelenksy d’enquêter Chasseur Biden en échange d’une aide approuvée par le Congrès au pays; Trump a également été acquitté.

La défense de Trump par Starr ne s’est pas terminée avec le premier procès en destitution. Après l’élection présidentielle de 2020, Starr a soutenu le mensonge alimenté par Trump sur la fraude électorale généralisée. Après l’insurrection meurtrière du 6 janvier au Capitole des États-Unis – qui fournirait la base du deuxième procès de destitution de Trump et à laquelle Starr, naturellement, s’est également opposée – Starr a critiqué le président élu de l’époque. Joe Biden, affirmant que sa «rhétorique politique» à la suite de l’attaque «ajoutait de l’huile sur le feu, notamment en attisant de vieilles braises».

