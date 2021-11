Dan Andrews emmène l’Australie plus loin dans un trou fasciste

du fil du 21e siècle :

« L’histoire d’horreur de l’Australie »

Jérémy Sel pour Centre d’échange d’informations écrit…

Le premier ministre de l’État australien de Victoria, Daniel Andrews, vient de déposer au parlement un projet de loi qui est peut-être le plus monstrueux jamais présenté dans un pays qui se dit démocratique. Fondamentalement, cela donne à Andrews le pouvoir de faire ce qu’il veut et quand il le veut. Il a transformé Victoria en un État policier depuis un an et demi, mais derrière son visage fade et ses manières sérieuses, la législation le considère ouvertement comme un psychopathe totalitaire.

Voici quelques-uns des points saillants du projet de loi 2021 sur la santé publique et le bien-être (gestion de la pandémie). Continuez à lire et soyez étonné que cela puisse réellement se produire en Australie, le pays décontracté et heureux des plages, du soleil, de la bière et des crevettes sur le barby .

La législation permet à Andrews de déclarer une pandémie même s’il n’y en a pas. Il n’a qu’à penser qu’il pourrait y en avoir un. Cette combinaison aux antipodes de commissaire et de gauleiter prend le contrôle personnel complet de l’État et de son peuple. Il peut fermer des parties de l’État ou l’ensemble de l’État et empêcher les gens d’entrer ou de sortir en tout ou en partie. Il peut prolonger les fermetures sans limite.

L’application de la loi reposera entre les mains de la police et des « agents autorisés ». Pour ceux qui ne font pas ce qu’on leur dit, il y aura de lourdes amendes, jusqu’à 90 000 $ pour les particuliers et 450 000 $ pour les entreprises. Les personnes peuvent être détenues pendant deux ans et devront payer le coût de leur propre détention dans l’immense camp d’internement qui a été construit à Mickleham, dans la périphérie de Melbourne. La législation autorise la police à recourir à la « force raisonnable » pour aider un « agent autorisé » lorsqu’il/elle les détient.

Le camp de Mickleham est capable d’accueillir des milliers de personnes. Les victimes probables dans ce goulag australien seront la minorité qui a refusé la vaccination soit sur la base de son droit humain de rejeter une intervention médicale qu’elle ne souhaite pas, soit à cause des dangers connus pour la santé des vaccins proposés, connus d’eux mais supprimé de la connaissance du public par les médias. Abusés par les politiciens et les commentateurs des médias, exclus de nombreuses activités normales de la vie quotidienne, ils sont déjà devenus des parias sociaux dont ceux qui obéissent aux ordres sans poser de questions penseront sans aucun doute qu’ils mériteront d’être enfermés dans ce goulag australien.

La législation prévoit un système de points pour punir les mauvais comportements. Les individus et les propriétaires d’entreprise qui n’obéissent pas à un agent autorisé perdront des points et plus de points si l’infraction est considérée comme aggravée. Ce qu’Andrews a fait ici, c’est d’insérer dans la législation le début d’un système de crédit social de plein contrôle de l’État sur la vie de l’individu.

Les personnes peuvent être détenues sur la base de leurs « caractéristiques, attributs et circonstances » évalués par un agent autorisé. Cette clause extraordinaire n’a sûrement aucun lien de parenté avec aucune législation adoptée dans un pays qui se considère comme démocratique. Il semblerait permettre la détention de n’importe qui pour n’importe quelle raison.

Les personnes détenues peuvent être tenues de se soumettre à des tests médicaux et leur détention peut être prolongée si elles refusent de l’accepter. S’ils ne peuvent pas payer le coût de leur détention, quelle que soit sa durée, ils seront condamnés à une amende. Toutes les commandes peuvent être prolongées ou modifiées sans limite par

Andrews ou son ministre de la Santé. La police peut pénétrer dans les locaux sans mandat. Des informations peuvent être extraites des personnes qui ont été détenues, pas seulement les noms et adresses, mais « toute autre information » qu’un agent autorisé pourrait souhaiter. Comment cela pourrait être fait si la personne détenue ne veut pas donner cette information n’est pas expliqué. Les réunions publiques et privées peuvent être interdites et les entreprises fermées.

Daniel Andrews a passé les deux dernières années à transformer Victoria en un État policier. Les dégâts qu’il a causés ont été colossaux au niveau économique, social et même médical. Des milliers d’entreprises ont été ruinées et l’État s’est endetté (de 29 milliards de dollars en 2019 à environ 155 milliards de dollars en 2023/24). Les problèmes de santé mentale ont grimpé en flèche en raison de près de deux ans de confinement et beaucoup ont été empêchés de recevoir les traitements médicaux dont ils ont besoin en raison de l’accent mis sur le virus. En 2020, plus de 650 personnes sont décédées dans des maisons de retraite. Les enquêtes officielles ont pointé du doigt le blâme sur les gouvernements fédéral et étatiques et sur la gestion des foyers pour négligence et/ou mauvaise administration. Sur les 915 personnes décédées du./avec le virus de janvier 2020 à juillet 2021, 820 se trouvaient à Victoria.

Le bilan est pourtant choquant grâce en grande partie à la complicité des médias et à l’ignorance de l’indifférence d’une population paniquée/terrorisée Andrews n’a jamais été tenu pour responsable, le radiodiffuseur national, l’ABC (Australian Broadcasting Commission) et le journal Melhourne le ‘Age ‘ sont particulièrement coupables, ils ont mené la campagne de propagande d’Andrews pour lui, supprimant toutes les informations qui entravent l' »hésitation à la vaccination », des déficiences du test PCR aux dizaines de milliers de décès post-vaccination en Europe, au Royaume-Uni et les États-Unis. Des centaines de personnes sont déjà mortes en Australie, mais ce n’est pas à discuter. L’efficacité limitée des vaccins ne l’est pas non plus.

Au cours de l’année écoulée, le rédacteur en chef du « Age », Gay Alcorn, est allé jusqu’à supprimer 12 dessins animés dessinés par Michael Leunig, officiellement désignés comme « trésor national vivant » pour son art et dessinant pour le « Age » pour la moitié un siècle. Elle a suivi sa suppression de ses caricatures en le retirant complètement des pages d’actualités. Leunig a été une voix dissidente solitaire au milieu d’un torrent de propagande gouvernementale, mais même il a dû être réduit au silence. Leunig transforme le canon de l’arme en une seringue destinée à l’un de ses personnages généralement déconcertés. Les lecteurs de « Age » étaient furieux et soutenaient la censure, mais cette législation montre que les instincts de Leunig étaient à 100 % parfaits.

Cette législation permanente sur la pandémie détruit maintenant ce qui reste des droits de l’homme à Victoria. Le chef du Victorian Bar Council l’a comparé aux lois appliquées par le service de sécurité de l’État (STASI) dans l’ancienne Allemagne de l’Est. Il a dit que cela permettait une ingérence pratiquement illimitée dans les libertés civiles du peuple victorien, avec peu de consultation même. Un conseil des droits de l’homme sera mis en place, mais clairement à des fins cosmétiques car il n’a pas le pouvoir de retenir Andrews. Il n’y a eu aucun débat public, car rien n’était connu de la législation en dehors du gouvernement jusqu’à la veille de la présentation de ce document de 121 pages au parlement.

La loi est maintenant effectivement ce que Andrews dit qu’elle est. Les barrières pour l’arrêter sont très minces. Il a la majorité au parlement et une opposition faible, même les Verts et le Parti pour la protection des animaux ont soutenu cette législation, ayant sans aucun doute conclu une sorte d’accord avec Andrews.

Le gouvernement fédéral pourrait peut-être outrepasser la législation pour un certain nombre de motifs, mais son silence indique non seulement qu’il n’interviendra pas, mais que Victoria est peut-être en train d’être érigée en modèle pour ce qui doit arriver à travers le pays et ailleurs pour provoquer la dystopie « super réinitialisation. »

Grâce à Scott Morrison, le Premier ministre, l’Australie est fermée au monde depuis près de deux ans. Ses citoyens n’ont pas pu rentrer et ils doivent demander une exemption pour partir. Peu d’exemptions sont accordées. Leurs droits en vertu du droit international ont été complètement bafoués. Les dizaines de milliers de ressortissants australiens bloqués dans d’autres pays n’ont pas accès aux services gouvernementaux et les gouvernements des États et fédéral et les médias sont indifférents à leur sort.

Les frontières des États restent fermées. avec des milliers de victoriens âgés qui avaient voyagé vers le nord pour échapper à l’hiver bloqués en Nouvelle-Galles du Sud pendant trois mois parce qu’Andrews a fermé la frontière en juillet avant de pouvoir l’atteindre. Comment ils survivaient dans leurs caravanes ou hôtels était leur problème. Andrews s’en fichait et les médias non plus.

Les députés qui ont refusé la vaccination ne peuvent pas entrer dans le bâtiment du parlement victorien, permettant à Andrews de vaincre de justesse une tentative d’ouvrir une enquête sur sa mauvaise gestion de la pandémie. Sur le front national. la vice-présidente de la Fair Work Commission a été suspendue de ses fonctions après avoir émis une opinion dissidente dans laquelle elle a qualifié la vaccination obligatoire de violation de l’éthique médicale et du droit international. Elle a reçu l’ordre de suivre une « formation professionnelle », une rééducation en d’autres termes, pour qu’elle ne répète pas son erreur, elle a tout à fait raison dans sa lecture de la loi. La vaccination obligatoire/contrainte viole également l’éthique de l’AMA (Association médicale australienne) mais elle a refusé de prendre position publiquement.

