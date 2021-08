Dan Bongino appelle à la démission de Joe Biden

Dan Bongino a qualifié le président Joe Biden d’échec samedi sur “Unfiltered with Dan Bongino”, affirmant que si le président ne démissionnait pas, il devrait être destitué pour la prise de contrôle des talibans en Afghanistan.

DAN BONGINO : J’ai quelques messages à faire passer – ils sont importants, le temps des BS est terminé. Le premier message est pour Joe Biden, notre président de nom seulement : vous avez échoué. Vous êtes un échec apocalyptique total, épique, colossal. Vous avez laissé tomber le peuple américain, vous avez laissé tomber notre pays, vous avez laissé tomber notre armée, notre armée, nos marines, notre armée de l’air, notre marine, vous avez laissé tomber le peuple afghan, vous avez laissé tomber nos alliés. Toi, toi, tu as échoué à tout le monde. Parce que tu étais un lâche. Vous avez échoué. L’histoire s’en souviendra comme l’un des échecs politiques les plus colossaux et les plus épiques de l’histoire de l’Amérique. Et tu as fait ça. Pas nos militaires. Vous l’avez fait.

Et non seulement vous avez échoué, lorsque vos échecs sont devenus évidents pour tout le monde, lorsque nous avons vu des Afghans tomber d’avions en essayant de sortir d’un pays envahi par les sauvages médiévaux, vous les avez renvoyés en disant aux gens : « Ne vous inquiétez pas, c’était il y a quelques jours à peine.”… Existe-t-il un délai de prescription pour les personnes qui tombent d’un avion et essaient de prendre l’avion à l’extérieur pour échapper à votre échec ?

…

Biden devrait démissionner immédiatement. Biden aurait dû démissionner hier, en fait, il aurait dû démissionner la semaine dernière. Écoutez, c’est un message sérieux. Je ne le prends pas à la légère. S’il ne démissionne pas, Joe Biden devrait être destitué. Je comprends ce que vous dites que nous céderions le pays à Kamala Harris. Mesdames et messieurs, ça ne peut pas être pire.

