Dan Bongino et Geraldo Rivera se heurtent aux tirs de la police ⋆ .

Dan Bongino et Geraldo Rivera a eu une dispute très animée lundi soir au sujet de la police à la suite de la fusillade de Daunte Wright.

Rivera a commencé par dire Sean Hannity la fusillade «était un acte de négligence grotesque».

“Vous ne pouvez pas atteindre votre taser et sortir votre 9 mm et tirer sur quelqu’un et vous attendre à ce que tout le monde aille kumbaya”, a déclaré Rivera. «C’était horrible. Il y a une situation dans ce pays maintenant où je jure devant Dieu et je parle avec une profonde expérience, trop de mères noires ont plus peur de la police qu’elles sont des escrocs quand leurs fils sortent. Un jeune de 20 ans ne devrait pas finir mort à cause d’un enregistrement expiré. »

Rivera a déclaré qu’il avait beaucoup de respect pour les flics et qu’il était ami avec les flics, mais a déclaré qu’il y avait un «fossé clair entre la réaction d’une famille blanche ordinaire et la réaction d’une famille noire».

Hannity est intervenu et a déclaré qu’il était d’accord «il y a des gens qui ne devraient jamais être des flics», mais a déclaré que c’était un maigre un pour cent.

Bongino a commencé à dire à Rivera qu’il ne pouvait pas fonder son opinion sur le fait d’aller dîner avec un capitaine de police, et Rivera est intervenu et a dit: “Ne commencez pas à minimiser mon expérience!”

«Pouvez-vous vous taire pendant deux secondes?!» Répliqua Bongino.

Rivera a dit qu’il essayait de saper sa propre expérience. «Je suis un témoin expert ce soir!»

«Je suis fatigué de ce type, il ne se tait jamais!» S’exclama Bongino.

Il a poursuivi en disant que Rivera ne savait rien sur le maintien de l’ordre réel, et a dit «nous n’avons pas tous les faits» sur le meurtre de Wright. Bongino a pris ombrage à Rivera “injectant de la race dans cela.”

«Tu me fais à nouveau le problème!» Rivera a pleuré. «N’avez-vous pas un argument à faire valoir que cela ne me concerne pas?»

“Je réponds à vos commentaires idiots!” Dit Bongino. «Vous n’avez aucune idée qu’il y a une nuance raciale à cela. Et vous dites: «Oh, les parents noirs doivent s’inquiéter parce que…» Vous n’avez aucune donnée pour le confirmer! Vous ne faites qu’aggraver davantage la situation, et le pays brûlera complètement à cause de gens comme vous qui disent des choses stupides comme ça sans aucune preuve à l’appui.

«Que diriez-vous de gens comme vous qui ne reconnaissent pas l’humanité de la moitié du pays?! Riposta Rivera. «Ils ont peur et ils ont peur des flics!»

«Arrêtez de pontifier et produisez des données réelles. Vous êtes journaliste, non? Dit Bongino.

Rivera a évoqué les meurtres de Wright et de George Floyd et a dit à Bongino: «Parlez aux mères! Parlez aux mères des Afro-Américains!

«Tu refais le truc émotionnel. Vous ne pouvez pas produire de faits », a déclaré Bongino.

«Vous pensez que toute cette rage, Black Lives Matter, vous pensez que tout cela est arrivé, défund la police, tout cela est arrivé à cause d’une idée libérale fantaisiste? Ça ne l’a pas fait. C’est arrivé à cause de la douleur! Dit Rivera.

